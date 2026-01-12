पंकज चौधरी के कार्यक्रम में आ रहे भाजयुमो महामंत्री की स्कॉर्पियो ट्रक में घुसी, मौत;अप्रैल में थी सगाई

हैप्पी राजपूत की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों ने बताया कि 8 फरवरी को उनकी सगाई होनी थी और 26 अप्रैल को शादी तय थी। पूरे परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं। हैप्पी अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। इससे पहले उनके छोटे भाई लकी राजपूत की 2021 में कोरोना से मौत हो चुकी है। अब परिवार में केवल मां शांति राजपूत और पिता डॉ. विजय राजपूत ही बचे हैं। बेटे की मौत से दोनों का रो-रोकर बुरा हाल है।