पंकज चौधरी के कार्यक्रम में आ रहे भाजयुमो महामंत्री की स्कॉर्पियो ट्रक में घुसी, मौत;अप्रैल में थी सगाई

भाजयुमो महामंत्री हैप्पी राजपूत की सड़क हादसे में मौत, PC- X
लखनऊ :भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे भाजपा युवा मोर्चा (भाजयुमो) के मंडल महामंत्री की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा लखनऊ-उन्नाव बॉर्डर पर उस वक्त हुआ, जब उन्नाव से लखनऊ जा रही उनकी स्कॉर्पियो सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई।
हादसे में भाजयुमो मंडल महामंत्री हैप्पी राजपूत (26) की मौत हो गई, जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा असोहा थाना क्षेत्र में हुआ।
उन्नाव जिले के मुर्तजानगर सोनी निवासी हैप्पी राजपूत अपने 7 साथियों के साथ सोमवार सुबह स्कॉर्पियो से लखनऊ आ रहे थे। वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे।
लखनऊ-उन्नाव मार्ग पर लाला खेड़ा चौराहे के पास उनकी स्कॉर्पियो सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर/ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार युवक वाहन में ही फंस गए।
हादसे में हैप्पी राजपूत, अनुराग राजपूत और सत्येंद्र राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को तत्काल पीजीआई ट्रॉमा सेंटर, लखनऊ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हैप्पी राजपूत को मृत घोषित कर दिया। अनुराग और सत्येंद्र की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।
हैप्पी राजपूत की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों ने बताया कि 8 फरवरी को उनकी सगाई होनी थी और 26 अप्रैल को शादी तय थी। पूरे परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं। हैप्पी अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। इससे पहले उनके छोटे भाई लकी राजपूत की 2021 में कोरोना से मौत हो चुकी है। अब परिवार में केवल मां शांति राजपूत और पिता डॉ. विजय राजपूत ही बचे हैं। बेटे की मौत से दोनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
लाला खेड़ा चौराहे पर स्कॉर्पियो और तेज रफ्तार डंपर की आमने-सामने टक्कर हुई। हादसे में 7 युवक घायल हुए। स्कॉर्पियो सवार युवक भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के कार्यक्रम में शामिल होने और अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है।
