12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बदायूं

पानी की सप्लाई थी बंद … पानी की टंकी पर चढ़ गए दो सभासद, बोले- अब तभी उतरूंगा…

Budaun News : ओवरहेड टैंक की सफाई के नाम पर पिछले पांच दिनों से पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी गई। परेशान लोगों की वजह से दो सभासद पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे।

2 min read
Google source verification

बदायूं

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 12, 2026

बदायूं में ओवरहेड टैंक पर चढ़ गए 2 सभासद, PC- X

बदायूं में आंबेडकर छात्रावास के पीछे स्थित नगर पालिका के ओवरहेड टैंक की सफाई के नाम पर पिछले पांच दिनों से पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी गई है। इससे जुड़े पांच वार्डों के करीब 50 हजार लोग पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं। कड़ाके की ठंड में पानी की किल्लत ने आमजन की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं।

नगर पालिका प्रशासन ने सफाई कार्य तीन दिन में पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी न तो सफाई पूरी हुई और न ही जलापूर्ति बहाल की गई। इससे नाराज होकर सोमवार सुबह वार्ड सदस्यों का गुस्सा फूट पड़ा और वे ओवरहेड टैंक पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे।

ओवरहेड टैंक पर चढ़कर किया प्रदर्शन

प्रदर्शन में वार्ड नंबर 15 के सभासद मुकेश कुमार साहू, वार्ड नंबर 18 के सभासद मोहित सक्सेना और वार्ड नंबर 27 की सभासद नाजरीन के पति रफी उद्दीन शेख शामिल रहे। सभी ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की।

बिना वैकल्पिक व्यवस्था सप्लाई बंद करने का आरोप

वार्ड सदस्यों का कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के पानी की सप्लाई बंद करना पूरी तरह गलत है। न तो टैंकरों की व्यवस्था की गई और न ही अस्थायी जलापूर्ति का कोई इंतजाम हुआ। मजबूरी में लोग दूर-दराज से पानी लाने या खरीदने को विवश हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित

स्थानीय निवासियों के अनुसार छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। कई घरों में खाना बनाना तक मुश्किल हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी पानी की कमी के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है। महिलाएं सुबह से शाम तक पानी की तलाश में भटकने को मजबूर हैं।

ये भी पढ़ें

जज के पेशकार को बच्चों और पत्नी के सामने सड़क पर पीट-पीटकर मार डाला, जानें मामला
अमरोहा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 04:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Budaun / पानी की सप्लाई थी बंद … पानी की टंकी पर चढ़ गए दो सभासद, बोले- अब तभी उतरूंगा…

बड़ी खबरें

View All

बदायूं

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गीजर की वजह से ‘काल का गाल’ बना 4 साल का मासूम; इस्तेमाल करते समय आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

4 year old boy died of suffocation after geyser gas leaked while his bathing
बदायूं

‘दूसरी बीबी दिलाओ नहीं तो जान दे दूंगा’, शख्स ने जमकर काटा बवाल! और आखिरकार…

man climbs 30 foot high water tank demanding second wife sparks uproar budaun
बदायूं

तेरहवीं का रायता खाना पड़ गया भारी, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे PHC…सामने आई हैरान करने वाली वजह

Up news, budaun
बदायूं

बच्चों ने की छेड़छाड, मांओं को जाना पड़ा ‘हवालात’! बदायूं में पुलिस की कार्रवाई से मचा बवाल

मांओं को जाना पड़ा 'हवालात'!
बदायूं

पिंकी शर्मा ने रचाया बांके बिहारी संग ब्याह; ऐसी शादियों को कानून से मान्यता मिलती है या नहीं?

pinky sharma married banke bihari find out whether such marriages are legally recognized or not budaun
बदायूं
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.