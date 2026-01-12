पानी की सप्लाई थी बंद … पानी की टंकी पर चढ़ गए दो सभासद, बोले- अब तभी उतरूंगा…

बदायूं में आंबेडकर छात्रावास के पीछे स्थित नगर पालिका के ओवरहेड टैंक की सफाई के नाम पर पिछले पांच दिनों से पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी गई है। इससे जुड़े पांच वार्डों के करीब 50 हजार लोग पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं। कड़ाके की ठंड में पानी की किल्लत ने आमजन की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं।