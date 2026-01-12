पानी की सप्लाई थी बंद … पानी की टंकी पर चढ़ गए दो सभासद, बोले- अब तभी उतरूंगा…

बदायूं में ओवरहेड टैंक पर चढ़ गए 2 सभासद, PC- X
बदायूं में आंबेडकर छात्रावास के पीछे स्थित नगर पालिका के ओवरहेड टैंक की सफाई के नाम पर पिछले पांच दिनों से पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी गई है। इससे जुड़े पांच वार्डों के करीब 50 हजार लोग पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं। कड़ाके की ठंड में पानी की किल्लत ने आमजन की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं।
नगर पालिका प्रशासन ने सफाई कार्य तीन दिन में पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी न तो सफाई पूरी हुई और न ही जलापूर्ति बहाल की गई। इससे नाराज होकर सोमवार सुबह वार्ड सदस्यों का गुस्सा फूट पड़ा और वे ओवरहेड टैंक पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे।
प्रदर्शन में वार्ड नंबर 15 के सभासद मुकेश कुमार साहू, वार्ड नंबर 18 के सभासद मोहित सक्सेना और वार्ड नंबर 27 की सभासद नाजरीन के पति रफी उद्दीन शेख शामिल रहे। सभी ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की।
वार्ड सदस्यों का कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के पानी की सप्लाई बंद करना पूरी तरह गलत है। न तो टैंकरों की व्यवस्था की गई और न ही अस्थायी जलापूर्ति का कोई इंतजाम हुआ। मजबूरी में लोग दूर-दराज से पानी लाने या खरीदने को विवश हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
स्थानीय निवासियों के अनुसार छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। कई घरों में खाना बनाना तक मुश्किल हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी पानी की कमी के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है। महिलाएं सुबह से शाम तक पानी की तलाश में भटकने को मजबूर हैं।
बदायूं
उत्तर प्रदेश
