अमरोहा

जज के पेशकार को बच्चों और पत्नी के सामने सड़क पर पीट-पीटकर मार डाला, जानें मामला

Amroha Murder Case : उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रविवार एक मामूली सड़क हादसा देखते -देखते खौफनाक हत्या में तब्दील हो गया, सड़क पर ही युवकों ने जज के पेशकार की हत्या कर दी।

अमरोहा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 11, 2026

मामूली विवाद में जज के पेशकार की कर दी हत्या, PC- X

अमरोहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रविवार एक मामूली सड़क हादसा देखते-देखते खौफनाक हत्या में बदल गया। बंबूगढ़-जोया बाईपास पर कार और बाइक की टक्कर के बाद भड़के युवकों ने पत्नी और मासूम बच्चों के सामने जज के पेशकार को कार से खींचकर बीच सड़क पीट-पीटकर मार डाला। दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नल निवासी राशिद हुसैन अमरोहा जिला न्यायालय में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत में पेशकार के पद पर तैनात थे। रविवार दोपहर करीब दो बजे वह अपनी पत्नी रुखसार, भतीजे सलमान और तीन बच्चों के साथ कार से मुरादाबाद जिले के गांव पट्टी स्थित रिश्तेदारी में जा रहे थे।

गलत ओवरटेक से शुरू हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक, जब राशिद हुसैन की कार बंबूगढ़-जोया बाईपास पर नहर की पुलिया के पास पहुंची, तभी पीछे से गलत दिशा में ओवरटेक कर रहे बाइक सवार दो युवकों से कार की टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी और झड़प हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर विवाद को शांत करा दिया, जिसके बाद राशिद हुसैन आगे निकल गए।

पीछा कर संभल चौराहे पर घेर लिया

लेकिन बाइक सवार युवक यहीं नहीं रुके। उन्होंने फोन कर अपने परिजनों और साथियों को बुला लिया और कार का पीछा करते हुए डिडौली कोतवाली क्षेत्र के संभल चौराहे तक पहुंच गए। वहां आरोपियों ने कार को घेरकर रोक लिया और राशिद हुसैन को बाहर खींच लिया।

बीच सड़क लाठी-डंडों और घूंसे-लातों से बेरहमी से हमला किया गया। पत्नी और बच्चे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। कुछ ही देर में राशिद हुसैन बेसुध होकर गिर पड़े।

अस्पताल पहुंचते-पहुंचते मौत

भीड़ बढ़ती देख आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोग गंभीर हालत में राशिद हुसैन को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मुकदमा दर्ज, दो आरोपी हिरासत में

सीओ सिटी अभिषेक यादव ने बताया कि मृतक के भतीजे की तहरीर पर चार नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / जज के पेशकार को बच्चों और पत्नी के सामने सड़क पर पीट-पीटकर मार डाला, जानें मामला

