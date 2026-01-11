जज के पेशकार को बच्चों और पत्नी के सामने सड़क पर पीट-पीटकर मार डाला, जानें मामला

पुलिस के मुताबिक, जब राशिद हुसैन की कार बंबूगढ़-जोया बाईपास पर नहर की पुलिया के पास पहुंची, तभी पीछे से गलत दिशा में ओवरटेक कर रहे बाइक सवार दो युवकों से कार की टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी और झड़प हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर विवाद को शांत करा दिया, जिसके बाद राशिद हुसैन आगे निकल गए।