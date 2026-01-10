हरिद्वार में कार से कुचलकर युवक की हत्या, हरियाणा का रहने वाला है आरोपी

हरिद्वार कोतवाली थाना प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि मृतक की पहचान सहदेव कुमार के रूप में हुई है, जो हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र का निवासी था। वहीं आरोपी कार चालक विशाल बताया जा रहा है, जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है।