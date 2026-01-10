हरिद्वार में कार से कुचलकर युवक की हत्या, हरियाणा का रहने वाला है आरोपी

Image Generated by chatgpt.
उत्तराखंड के हरिद्वार में पार्किंग शुल्क को लेकर हुआ मामूली विवाद एक दर्दनाक हादसे में बदल गया। हरियाणा के सोनीपत से गंगा स्नान के लिए आए एक युवक ने कथित तौर पर पार्किंग कर्मी को कार से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक, सोनीपत निवासी विशाल अपने परिवार के साथ हरिद्वार आया था। गंगा स्नान के बाद वह दीनदयाल पार्किंग में पहुंचा, जहां पार्किंग शुल्क को लेकर उसकी वहां तैनात कर्मचारी से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने के दौरान आरोप है कि कार चालक ने अचानक वाहन आगे बढ़ा दिया, जिससे पार्किंग कर्मी उसकी चपेट में आ गया।
हादसे में गंभीर रूप से घायल कर्मी को आसपास मौजूद लोगों की मदद से तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हरिद्वार कोतवाली थाना प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि मृतक की पहचान सहदेव कुमार के रूप में हुई है, जो हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र का निवासी था। वहीं आरोपी कार चालक विशाल बताया जा रहा है, जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है।
