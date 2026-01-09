बृजभूषण शरण सिंह मंच पर मुंह के बल गिरे, वीडियो आया सामने, मुस्लिम बच्चों संग केक काटा

जन्मदिन से जुड़ा एक और वीडियो शुक्रवार को सामने आया, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह गोंडा के नवाबगंज कस्बे में दो मुस्लिम बच्चों के साथ केक काटते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दोनों बच्चों को अपनी खुली जिप्सी में बैठाया, उन्हें माला पहनाई और अपने हाथों से केक खिलाया। वीडियो में बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में संगीत के साथ बृजभूषण शरण सिंह की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वे शेर पढ़ते हुए कहते हैं- “मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, लेकिन मेरे किरदार का कद कम हो जाता…”