बृजभूषण शरण सिंह मंच पर मुंह के बल गिरे, वीडियो आया सामने, मुस्लिम बच्चों संग केक काटा

बृजभूषण शरण सिंह के मंच पर गिरने का वीडियो आया सामने, PC- X
गोंडा। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को अपना 69वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। जन्मदिन समारोह के दौरान उनसे जुड़ा एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे मंच पर चढ़ते समय संतुलन बिगड़ने से मुंह के बल गिरते नजर आए। हालांकि, वे तुरंत संभल गए और मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
जन्मदिन से जुड़ा एक और वीडियो शुक्रवार को सामने आया, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह गोंडा के नवाबगंज कस्बे में दो मुस्लिम बच्चों के साथ केक काटते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दोनों बच्चों को अपनी खुली जिप्सी में बैठाया, उन्हें माला पहनाई और अपने हाथों से केक खिलाया। वीडियो में बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में संगीत के साथ बृजभूषण शरण सिंह की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वे शेर पढ़ते हुए कहते हैं- “मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, लेकिन मेरे किरदार का कद कम हो जाता…”
दोनों बच्चे नवाबगंज के संचारी मोहल्ला के निवासी हैं। दोनों दोस्त हैं। बच्चों ने अपने पिता से पैसे लेकर बृजभूषण शरण सिंह के लिए केक खरीदा था। जैसे ही बृजभूषण का काफिला नवाबगंज बाजार पहुंचा, दोनों बच्चे केक लेकर उनसे मिलने पहुंच गए। इसके बाद बृजभूषण ने उन्हें अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठाकर केक काटा।
बृजभूषण शरण सिंह हर साल अपने जन्मदिन पर मुस्लिम बच्चों और स्थानीय लोगों के साथ इसी तरह जश्न मनाते हैं। अपने बयानों में वे अक्सर मुस्लिम समाज को “कन्वर्टेड हिंदू” कहकर संबोधित करते रहे हैं, हालांकि उन्होंने कभी मुस्लिम समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है।
इस मौके पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, 'मेरे क्षेत्र और जिले के लोग मुझे नेताजी के नाम से बहुत प्यार करते हैं। इसी प्यार की वजह से ये दोनों बच्चे अपने घर से पैसे लेकर मेरे लिए केक खरीदकर लाए थे। इसलिए मैंने इन्हें अपनी गाड़ी पर बैठाकर केक खिलाया।'
