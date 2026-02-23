हाईकोर्ट अधिवक्ता हत्याकांड का लाइव वीडियो आया सामने जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष.. खून के रिश्ते हुए तार तार

वायरल फुटेज में दोनों पक्षों के लोग हाथों में लाठियां लिए एक-दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच विश्वास मिश्रा कथित रूप से ट्रैक्टर पर सवार होकर तेज रफ्तार में भीड़ की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। आरोप है कि ट्रैक्टर की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए थे। घायलों में अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा भी शामिल थे। जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वीडियो में यह भी दिख रहा है। कि दोनों पक्षों के लोग पहले से ही आमने-सामने खड़े थे। और माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कुछ दृश्य ऐसे भी हैं। जिनमें सुभाष चंद्र मिश्रा खुद लाठी लेकर विवाद के बीच सक्रिय नजर आते हैं। घटना के कुछ ही मिनटों बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। वीडियो में कुछ लोग यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि पुलिस आ रही है। भाग लो जिसके बाद दोनों गुटों के लोग वहां से हट जाते हैं।