मत्स्य विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत पर मंत्री की बड़ी कार्रवाई, हटाए गए मत्स्य पालक अधिकारी

राज्य सरकार की विभिन्न मत्स्य योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निदेशालय स्तर पर जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर पाए जाने के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्रवाई पूरी होने तक मुख्यालय से संबद्ध करने के निर्देश जारी किए गए। कार्रवाई के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, गोण्डा में तैनात मछुआ प्रशांत कुमार को लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।