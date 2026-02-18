रक्षा मंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अवध केसरी सेना प्रमुख को गाजियाबाद पुलिस ने गोंडा से किया गिरफ्तार

शिकायत में यह भी कहा गया कि इस तरह की टिप्पणियां समाज में तनाव पैदा कर सकती हैं। आरोप है कि वीडियो में एक जाति विशेष को लेकर भी टिप्पणी की गई। जिससे कुछ लोगों में नाराजगी बढ़ गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने वीडियो की पड़ताल की और साक्ष्य जुटाए। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई। बताया जाता है गाजियाबाद पुलिस ने स्थानीय पुलिस की सहायता से नीरज सिंह को गिरफ्तार किया है। लेकिन जब इस विषय में थानाध्यक्ष से जानकारी मां की गई तो बेल बजाने के बाद फोन कट गया। इसलिए गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हो सकी है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। लोग उनके गिरफ्तारी की स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है।