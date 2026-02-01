डीएम की बड़ी कार्रवाई, लेखपाल सस्पेंड 7 अधिकारियों का रोका वेतन, SDM और डीपीआरओ को नोटिस कई विभाग में मचा हड़कंप

डीएम ने समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच में पाया गया कि कुछ विभागों द्वारा शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती जा रही है। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए खंड विकास अधिकारी, बभनजोत तथा नेडा विभाग के बाबू का वेतन रोकने के निर्देश दिए। इसी क्रम में असंतोषजनक फीडबैक मिलने पर डीओ पीआरडी का वेतन रोकने तथा जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए।