गोंडा में एक साथ लापता हुए चार मासूम… मां बाप का उम्मीद और डर के बीच गुजर रहा एक-एक पल

खोडारे थाना क्षेत्र के ढडुवा कुतुबजोत गांव में रविवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गांव के चार बच्चे अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए। परिजनों के मुताबिक बच्चे शाम करीब पांच बजे घर के आसपास खेल रहे थे। लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं लगा।

लापता बच्चों में रामकुमार विश्वकर्मा का 10 वर्षीय पुत्र विश्व प्रताप, जगराम का 7 वर्षीय बेटा कृष्णा शर्मा, संदीप का 5 वर्षीय पुत्र शिव संत उर्फ दिवांशु और अजय शर्मा का 7 वर्षीय बेटा रितेश शर्मा शामिल हैं। बच्चों के गायब होने से परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। माताएं बेसुध हैं। परिजन किसी अनहोनी की आशंका से चिंतित नजर आ रहे हैं।

घटना की सूचना मिलने के बाद खोडारे थाना पुलिस हरकत में आई। थाना प्रभारी यशवंत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कराया। सीओ मनकापुर की मौजूदगी में देर रात करीब चार बजे तक गांव और आसपास के खेतों, बागों व सुनसान स्थानों की छानबीन की गई।