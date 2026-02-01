परिवार के साथ भोजन किया, फिर 9वीं छात्रा ने फंदे से लटक कर दे दी जान, परिजनों में मचा कोहराम

गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के गायत्री नगर में रहने वाली काजल शुक्ला कक्षा 9 की छात्रा थी। वह अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रही थी। उसके पिता सुरेश कुमार शुक्ला मूल रूप से जिगना बाजार के निवासी हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए परिवार मनकापुर में रह रहा था। काजल अपने भाई-बहनों के साथ आरपी इंटर कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। परिजनों के अनुसार, शुक्रवार दोपहर सभी ने एक साथ भोजन किया। इसके बाद काजल अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब घर के सदस्य छत पर पहुंचे तो वह अचेत अवस्था में पड़ी मिली। अचानक बेटी की हालत देखकर परिवार में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। जिसने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक तौर पर मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं।