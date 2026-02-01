14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

परिवार के साथ भोजन किया, फिर 9वीं छात्रा ने फंदे से लटक कर दे दी जान, परिजनों में मचा कोहराम

गोंडा जिले में 9वीं की छात्रा काजल शुक्ला ने परिवार के साथ खाना खाने के कुछ ही देर बाद फंदे से लटककर जान दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हंसती-खेलती बेटी ने उठा लिया ये खौफनाक कदम?

less than 1 minute read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Feb 14, 2026

जांच करती पुलिस फोटो सोर्स पत्रिका

जांच करती पुलिस फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के गायत्री नगर मोहल्ले में 15 वर्षीय कक्षा 9 की छात्रा काजल शुक्ला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने उसे अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के गायत्री नगर में रहने वाली काजल शुक्ला कक्षा 9 की छात्रा थी। वह अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रही थी। उसके पिता सुरेश कुमार शुक्ला मूल रूप से जिगना बाजार के निवासी हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए परिवार मनकापुर में रह रहा था। काजल अपने भाई-बहनों के साथ आरपी इंटर कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। परिजनों के अनुसार, शुक्रवार दोपहर सभी ने एक साथ भोजन किया। इसके बाद काजल अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब घर के सदस्य छत पर पहुंचे तो वह अचेत अवस्था में पड़ी मिली। अचानक बेटी की हालत देखकर परिवार में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। जिसने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक तौर पर मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं।

प्रभारी निरीक्षक बोले- पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारण का चल सकेगा पता

कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और परिजनों से पूछताछ के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 07:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / परिवार के साथ भोजन किया, फिर 9वीं छात्रा ने फंदे से लटक कर दे दी जान, परिजनों में मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डीएम की बड़ी कार्रवाई, लेखपाल सस्पेंड 7 अधिकारियों का रोका वेतन, SDM और डीपीआरओ को नोटिस कई विभाग में मचा हड़कंप

समीक्षा करती डीएम फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

घर से थोड़ी दूर पर 5 साल के मासूम को कुत्तों ने नोच कर मार डाला, आतंक से दहशत में ग्रामीण

मृतक मासूम की फाइल फोटो
गोंडा

Gonda Accident: पिता के बाद बेटे की भी चली गई जान: हिमांशु की मौत से मां-बहनों का टूटा सहारा

Accident
गोंडा

लेखपाल के इकलौते बेटे की संदिग्ध मौत, कमरे से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने दी सूचना, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़ फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

IG का रिश्वतखोरी पर बड़ा एक्शन: दरोगा और चौकी प्रभारी सस्पेंड, दलाल के माध्यम से लिए थे 1.30 लाख

फाइल फोटो पत्रिका
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.