लेखपाल के इकलौते बेटे की संदिग्ध मौत, कमरे से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने दी सूचना, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

गोंडा में रिटायर्ड लेखपाल का बेटा मकान में अकेला रहता था। पड़ोसियों को घर से तेज दुर्गंध आने पर अनहोनी की आशंका हुई। इस पर रिश्तेदार को सूचना दी गई। जिन्होंने तत्काल डायल 112 और नगर कोतवाली पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा खुला तो अंदर का दृश्य देखकर लोग सन्न रह गए। कमरे में बेटे का शव पड़ा था। लोगों के मुताबिक दो से तीन दिन पुराना था। बुरी तरह सड़ने के कारण तेज दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल का को सीओ नगर ने बारीकी से जांच पड़ताल की। फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।सीओ नगर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।