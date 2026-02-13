Gonda Accident: पिता के बाद बेटे की भी चली गई जान: हिमांशु की मौत से मां-बहनों का टूटा सहारा

Gonda Accident: गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र के पटखौली गांव निवासी हिमांशु चौहान (32) की गुरुवार दोपहर एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वह बाइक से जिला मुख्यालय की ओर जा रहे थे। दोपहर करीब तीन बजे जोगापुर गांव के पास पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हिमांशु सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोट लग गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं।