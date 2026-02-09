UP Board Exam 2026: अबकी बार बोर्ड परीक्षार्थियों को हर पन्ने पर लिखना होगा अनुक्रमांक, जानें जरूरी निर्देश

यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में इस बार परीक्षार्थियों को उत्तरपुस्तिका के हर पन्ने पर अपना अनुक्रमांक और कॉपी नंबर लिखना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है। ताकि परीक्षा के दौरान उत्तरपुस्तिका के पन्ने बदलने या निकालने जैसी गड़बड़ियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेनशर्मा ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का पालन कराना कक्ष निरीक्षकों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। पिछले वर्षों में केवल उत्तरपुस्तिका के अंतिम पन्ने पर ही अनुक्रमांक लिखवाया जाता था। लेकिन अब हर पृष्ठ पर यह जानकारी दर्ज कराई जाएगी। साथ ही कक्ष निरीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा कक्ष में किसी तरह की मददगार सामग्री जैसे पोस्टर, चार्ट या ब्लैक बोर्ड पर लिखी कोई जानकारी मौजूद न हो।