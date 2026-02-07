7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

वेब सीरीज ‘घूसखोर पंडित’ पर मचा बवाल, कीर्तिवर्धन सिंह का बड़ा बयान, केंद्र सरकार को लेकर कही ये बात

‘घूसखोर पंडित’ वेब सीरीज पर बवाल तेज हो गया है। गोंडा से भाजपा सांसद व विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कड़ा ऐतराज जताया है। जातिसूचक भाषा पर सवाल उठे हैं। कहा कि लखनऊ में FIR दर्ज हुई है। आइये जानते हैं। उन्होंने क्या कहा?

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Feb 07, 2026

केंद्रीय राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह फोटो सोर्स X अकाउंट

केंद्रीय राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह फोटो सोर्स X अकाउंट

‘घूसखोर पंडित’ नाम की वेब सीरीज को लेकर उठे विवाद के बीच गोंडा से भाजपा सांसद और विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया का बयान सामने आया है। उन्होंने इस वेब सीरीज में इस्तेमाल भाषा और प्रस्तुति को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी जाति या समाज को ठेस पहुंचाना ठीक नहीं है।

वेब सीरीज ‘घूसखोर पंडित’ को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी बीच विदेश राज्यमंत्री और गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वेब सीरीज में जिस तरह की भाषा और दृश्य दिखाए गए हैं। वह दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और इससे समाज में गलत संदेश जाता है।

अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पर जारी किया बयान

कीर्तिवर्धन सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए कहा कि एक वेब सीरीज में ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उनका कहना है कि इस तरह का चित्रण किसी भी समाज की भावनाओं को आहत करता है। और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने इसे समाज को बांटने वाला प्रयास बताया।

इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से भी उचित निर्देश दिलाने की होगी पहल

विदेश राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ पुलिस जो कार्रवाई कर रही है। वह सही दिशा में है। उन्होंने बताया कि इस मामले में उन्होंने खुद लखनऊ पुलिस के अधिकारियों से बात की है। और सख्त कदम उठाने को कहा है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के स्तर से भी उचित निर्देश दिलवाने की बात उन्होंने कही।

किसी जाति विशेष को निशाना बनाकर फिल्मी वेब सीरीज या किसी भी तरह का कंटेंट नहीं बनना चाहिए

कीर्तिवर्धन सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय को निशाना बनाकर फिल्म, वेब सीरीज या कोई भी कंटेंट नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसा करना समाज को बदनाम करने और आपसी भाईचारे को कमजोर करने जैसा है। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की कोशिश न करे।

वेब सीरीज को लेकर सियासी हलचल हुई तेज

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वेब सीरीज बनाने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। किसी भी धर्म या जाति पर आपत्तिजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती।
गौरतलब है कि इस वेब सीरीज को लेकर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ब्राह्मण समाज के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं, राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 10:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / वेब सीरीज ‘घूसखोर पंडित’ पर मचा बवाल, कीर्तिवर्धन सिंह का बड़ा बयान, केंद्र सरकार को लेकर कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

होमवर्क नहीं किया तो कक्षा 2 के बच्चे पर टूट पड़ा टीचर, गिनकर 105 डंडे मारे, पिता को स्कूल से भगाया

सांकेतिक तस्वीर सोर्स AI
गोंडा

Gonda: खड़ी टाटा मैजिक में मिला युवक का शव,गमछे से ढका नंबर प्लेट पर मिट्टी की पुताई, आखिर क्या छुपाने की कोशिश

खड़ी मैजिक की जांच करती पुलिस, फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

Earthquake In UP: गोंडा में भूकंप का केंद्र, आसपास के इलाकों में महसूस हुए झटके

earthquake
गोंडा

पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेर बदल, 19 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, देखें लिस्ट किसे कहां मिली तैनाती

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल सोर्स पत्रिका
गोंडा

“रियासत के मालिक, 6 बार के विधायक… अब वारिस को लेकर घमासान, खुली बैठक में आमने-सामने आए दोनों पक्ष”

बैठक में मौजूद एसडीम करनैलगंज तथा दोनों पक्ष फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.