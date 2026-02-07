वेब सीरीज ‘घूसखोर पंडित’ पर मचा बवाल, कीर्तिवर्धन सिंह का बड़ा बयान, केंद्र सरकार को लेकर कही ये बात

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वेब सीरीज बनाने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। किसी भी धर्म या जाति पर आपत्तिजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती।

गौरतलब है कि इस वेब सीरीज को लेकर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ब्राह्मण समाज के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं, राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।