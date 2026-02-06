Gonda: खड़ी टाटा मैजिक में मिला युवक का शव,गमछे से ढका नंबर प्लेट पर मिट्टी की पुताई, आखिर क्या छुपाने की कोशिश

जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि जिस टाटा मैजिक में शव मिला है। वह कई स्थानों से क्षतिग्रस्त है। इसी आधार पर प्रथम दृष्टया किसी सड़क दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने हत्या की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। गाड़ी की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी। जिससे पहचान छिपाने की कोशिश का शक गहराया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि गाड़ी वहां कब और किस हालात में पहुंची।