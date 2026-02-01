माता प्रसाद पांडे बोले,- बीजेपी नफरत की सरकार, हार को लेकर भयभीत एनकाउंटर- कृषि डील और घूसखोर पंडित पर दिया बड़ा बयान

यूसीसी कानून से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें कई विसंगतियां हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसलिए अंतिम फैसला वहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी हार को लेकर भयभीत है। वोट कटवाने की राजनीति कर रही है। पांडेय ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर पीडीए वर्ग के वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गोंडा में करीब एक हजार लोगों ने शिकायत की है कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। यहां तक कि एक दिव्यांग व्यक्ति को मृत दिखाकर उसका नाम सूची से काट दिया गया।