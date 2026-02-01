IG का रिश्वतखोरी पर बड़ा एक्शन: दरोगा और चौकी प्रभारी सस्पेंड, दलाल के माध्यम से लिए थे 1.30 लाख

श्रावस्ती जिले के हरदत्तनगर ग्रिंट थाने से जुड़ा है। बहराइच जिले के नानपारा थाना क्षेत्र के छोटा गुलौरा गांव के रहने वाले राजेंद्र वर्मा ने भ्रष्टाचार निरोधी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि 20 जून 2025 की रात उपनिरीक्षक अंकुर वर्मा पुलिस टीम के साथ उनके घर पहुंचे। पूछताछ के नाम पर उन्हें थाने ले गए। शिकायत के अनुसार, सुबह छोड़ने के बदले उनसे एक दलाल के जरिए 1 लाख 30 हजार रुपये लिए गए।