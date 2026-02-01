12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

गोंडा

IG का रिश्वतखोरी पर बड़ा एक्शन: दरोगा और चौकी प्रभारी सस्पेंड, दलाल के माध्यम से लिए थे 1.30 लाख

देवीपाटन परिक्षेत्र के IG अमित पाठक ने श्रावस्ती में रिश्वतखोरी के दो मामलों में एक सब इंस्पेक्टर तथा एक चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Feb 12, 2026

फाइल फोटो पत्रिका

फाइल फोटो पत्रिका

गोंडा जिले के देवीपाटन परिक्षेत्र में रिश्वतखोरी के दो मामलों में पुलिस विभाग ने सख्त कदम उठाया है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद एक उपनिरीक्षक और एक चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

श्रावस्ती जिले के हरदत्तनगर ग्रिंट थाने से जुड़ा है। बहराइच जिले के नानपारा थाना क्षेत्र के छोटा गुलौरा गांव के रहने वाले राजेंद्र वर्मा ने भ्रष्टाचार निरोधी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि 20 जून 2025 की रात उपनिरीक्षक अंकुर वर्मा पुलिस टीम के साथ उनके घर पहुंचे। पूछताछ के नाम पर उन्हें थाने ले गए। शिकायत के अनुसार, सुबह छोड़ने के बदले उनसे एक दलाल के जरिए 1 लाख 30 हजार रुपये लिए गए।

पैसा लेने के बाद भी नहीं दर्ज की रिपोर्ट

दूसरा मामला श्रावस्ती के भिनगा क्षेत्र का है। यहां एक महिला ने आरोप लगाया कि पड़ोसियों से चल रहे विवाद में मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई का भरोसा देकर प्रभारी जेल चौकी एसएन यादव ने एक बिचौलिए के माध्यम से 2 हजार रुपये लिए। महिला का कहना है कि पैसे लेने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

एंटी करप्शन सेल की जांच में खुली पोल

दोनों मामलों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस महानिरीक्षक, देवीपाटन परिक्षेत्र अमित पाठक ने भ्रष्टाचार निरोधी सेल को जांच के निर्देश दिए। सेल ने गोपनीय तरीके से जांच की। शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद विस्तृत जांच कराई गई, जिसमें दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई।

दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू

जांच रिपोर्ट के आधार पर उपनिरीक्षक अंकुर वर्मा और प्रभारी जेल चौकी एसएन यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Published on:

12 Feb 2026 08:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / IG का रिश्वतखोरी पर बड़ा एक्शन: दरोगा और चौकी प्रभारी सस्पेंड, दलाल के माध्यम से लिए थे 1.30 लाख

