रेलवे अफसर को ट्रैक्टर ट्राली रौंदा, दर्दनाक मौत, परिवार का रो-रो कर बुरा हाल

जानकारी के अनुसार अरविंद कुमार मंगलवार सुबह आधिकारिक कार्य से मनकापुर रेलवे स्टेशन गए थे। शाम को काम समाप्त कर वे स्कूटी से गोंडा लौट रहे थे। इसी दौरान शुगर मिल के पास अचानक सामने आए ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी भिड़ंत हो गई। हादसा इतना तेज था कि वह सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। उन्हें पहले जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। बाद में उन्हें रेलवे चिकित्सालय पहुंचाया गया। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मोतीगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।