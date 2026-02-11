11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

रेलवे अफसर को ट्रैक्टर ट्राली रौंदा, दर्दनाक मौत, परिवार का रो-रो कर बुरा हाल

गोंडा में विभाग के काम से मनकापुर रेलवे स्टेशन से अपना काम निपटा कर लौट रहे रेलवे अफसर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। मंडल वाणिज्य अधीक्षक मूल रूप से बिहार गया के रहने वाले थे।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Feb 11, 2026

गोंडा में मंगलवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में रेलवे के मंडल वाणिज्य अधीक्षक अरविंद कुमार की जान चली गई। मोतीगंज थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान रेलवे अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया।

गोंडा-मनकापुर मार्ग पर स्थित बजाज हिन्दुस्थान शुगर मिल के पास मंगलवार शाम एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में गोंडा रेलवे स्टेशन पर तैनात मंडल वाणिज्य अधीक्षक अरविंद कुमार की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि उनकी स्कूटी को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिसके बाद वह वाहन की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।

मनकापुर से लौटते समय ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से दर्दनाक मौत

जानकारी के अनुसार अरविंद कुमार मंगलवार सुबह आधिकारिक कार्य से मनकापुर रेलवे स्टेशन गए थे। शाम को काम समाप्त कर वे स्कूटी से गोंडा लौट रहे थे। इसी दौरान शुगर मिल के पास अचानक सामने आए ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी भिड़ंत हो गई। हादसा इतना तेज था कि वह सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। उन्हें पहले जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। बाद में उन्हें रेलवे चिकित्सालय पहुंचाया गया। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मोतीगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल कर रही पुलिस

थानाध्यक्ष अरविंद यादव ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। परिजनों की तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अरविंद कुमार मूल रूप से बिहार के गया जिले के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं। उनकी असामयिक मौत से रेलवे विभाग और परिजनों में शोक की लहर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 07:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / रेलवे अफसर को ट्रैक्टर ट्राली रौंदा, दर्दनाक मौत, परिवार का रो-रो कर बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Board Exam 2026: अबकी बार बोर्ड परीक्षार्थियों को हर पन्ने पर लिखना होगा अनुक्रमांक, जानें जरूरी निर्देश

UP Board Exam 2026
गोंडा

प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर बाप- बेटे की 52 लाख 42 रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त, कई बैंक खाते हुए फ्रीज

बैंक खातों को सीज करती पुलिस और प्रशासन की टीम फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

माता प्रसाद पांडे बोले,- बीजेपी नफरत की सरकार, हार को लेकर भयभीत एनकाउंटर- कृषि डील और घूसखोर पंडित पर दिया बड़ा बयान

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

वेब सीरीज ‘घूसखोर पंडित’ पर मचा बवाल, कीर्तिवर्धन सिंह का बड़ा बयान, केंद्र सरकार को लेकर कही ये बात

केंद्रीय राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह फोटो सोर्स X अकाउंट
गोंडा

होमवर्क नहीं किया तो कक्षा 2 के बच्चे पर टूट पड़ा टीचर, गिनकर 105 डंडे मारे, पिता को स्कूल से भगाया

सांकेतिक तस्वीर सोर्स AI
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.