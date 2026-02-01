होमवर्क नहीं किया तो कक्षा 2 के बच्चे पर टूट पड़ा टीचर, गिनकर 105 डंडे मारे, पिता को स्कूल से भगाया

जब शिक्षक पीड़ित बच्चे के पास पहुंचे तो उसका होमवर्क पूरा नहीं था। इसी बात पर शिक्षक नाराज हो गए। कक्षा में ही बच्चे की पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि शिक्षक ने बच्चे के पैरों पर गिनकर 105 डंडे मारे। यह देखकर कक्षा में मौजूद अन्य बच्चे डर के मारे सहम गए। बच्चा दर्द से रोने लगा तो शिक्षक ने उसे बिस्किट दिया। छुट्टी के बाद बच्चा रोते-बिलखते घर पहुंचा। जब उसने अपने पिता राज प्रसाद को पूरी बात बताई तो परिजन सन्न रह गए। बच्चे के पैरों और शरीर पर डंडों के निशान थे। पिता तुरंत उसे इलाज के लिए ले गए। इसके बाद शाम करीब साढ़े चार बजे वह शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे। लेकिन आरोप है कि स्कूल से उन्हें डांटकर वहां से भगा दिया। निराश होकर पिता रात में बच्चे को लेकर थाने पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बच्चे का मेडिकल भी कराया गया है।