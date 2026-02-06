6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेर बदल, 19 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, देखें लिस्ट किसे कहां मिली तैनाती

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए एक बार फिर बड़े पैमाने पर फेर बदल किया है। इस बार की चली तबादला एक्सप्रेस में 19 सब इंस्पेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनाती दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Feb 06, 2026

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल सोर्स पत्रिका

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़े पैमाने पर एसपी ने फेर बदल किया है। इनमें पांच चौकी प्रभारी को एक चौकी से दूसरे चौकी की कमान सौंपी गई है। वही 14 सब इंस्पेक्टर को एक थाने से दूसरे थाने पर भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल की इस बार की चली तबादला एक्सप्रेस में कटरा थाने पर तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक सत्येंद्र कुमार यादव को धानेपुर भेजा गया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक गजेंद्र पांडे को धानेपुर से कटरा बाजार, प्रशांत गुप्ता को छपिया से कोतवाली नगर की चौकी पांडे बाजार का प्रभारी बनाया गया है। पांडे बाजार के चौकी प्रभारी रहे मनोज कुमार सिंह को उमरी बेगमगंज की चौकी नियावा का प्रभारी बनाया गया है। नियांवा के चौकी प्रभारी मुकेश गुप्ता को चौकी प्रभारी पिपरा बाजार थाना खरगूपुर, कामेश्वर राउत को थाना खरगूपुर से जानकी नगर का चौकी प्रभारी बनाया गया है। रमेश कुमार चौकी प्रभारी ढेमवा घाट को थाना कौड़िया, विनोद कुमार सिंह को नवाबगंज से चौकी प्रभारी ढेमवा घाट, विवेक कुमार मौर्य को मोतीगंज की चौकी कहोबा से करनैलगंज की चौकी बालपुर का प्रभारी बनाया गया है। उमरी बेगमगंज से तेज नारायण गुप्ता को चौकी प्रभारी कहोबा, गौरव सिंह को थाना तरबगंज से नवाबगंज, गौरी शंकर मल्ल को पुलिस लाइन से थाना छपिया, दुर्ग विजय सिंह को कौड़िया से कोतवाली देहात, सहदेव दुबे को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, अरुण कुमार को पुलिस लाइन से तरबगंज, मुन्ना सिंह को पुलिस लाइन से तरबगंज, पवन कुमार गिरी को पुलिस लाइन से खरगूपुर, धीरेंद्र सिंह को पुलिस लाइन से इटियाथोक, गंगा यादव को पुलिस लाइन से मोतीगंज भेजा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 09:42 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेर बदल, 19 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, देखें लिस्ट किसे कहां मिली तैनाती

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Earthquake In UP: गोंडा से उठी धरती की थरथराहट, आसपास के इलाकों में महसूस हुए झटके

earthquake
गोंडा

“रियासत के मालिक, 6 बार के विधायक… अब वारिस को लेकर घमासान, खुली बैठक में आमने-सामने आए दोनों पक्ष”

बैठक में मौजूद एसडीम करनैलगंज तथा दोनों पक्ष फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

तेरहवी से लौटते वक्त बुझ गया घर का चिराग, चार मासूमों के सिर से उठा पिता का साया

Accident
गोंडा

जमीन विवाद बना खूनी संग्राम: दो भाइयों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला, एक की मौत दूसरा घायल परिजनों में मचा कोहराम

मृतक की फाइल फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

UP Board Exam 2026: PM नरेंद्र मोदी ने कही थी ये बात, गोंडा सहित 18 जिले संवेदनशील शासन स्तर से सीधे होगी मॉनिटरिंग

UP Board Exam 2026
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.