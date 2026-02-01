5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

“रियासत के मालिक, 6 बार के विधायक… अब वारिस को लेकर घमासान, खुली बैठक में आमने-सामने आए दोनों पक्ष”

उत्तर प्रदेश के इस जिले में रियासत के मालिक छह बार के विधायक के संपत्ति को लेकर घमासान शुरू हो गया है। एसडीएम की अध्यक्षता में वारिस को लेकर खुली बैठक हुई। जिसमें पूर्व विधायक की दोनों पत्नियों आमने-सामने रही। बैठक में नौ लोगों का दावा पूर्व विधायक के चार पुत्र है। जबकि 49 लोगों ने दो पुत्र होने का दावा किया। आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Feb 05, 2026

बैठक में मौजूद एसडीम करनैलगंज तथा दोनों पक्ष फोटो सोर्स पत्रिका

बैठक में मौजूद एसडीम करनैलगंज तथा दोनों पक्ष फोटो सोर्स पत्रिका

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में करनैलगंज से पूर्व विधायक रहे कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के वारिसाना हक को लेकर पारिवारिक विवाद खुलकर सामने आ गया है। दो पत्नियों के पक्षों के बीच चल रही खींचतान अब प्रशासनिक प्रक्रिया तक पहुंच चुकी है।

गोंडा जिले के करनैलगंज क्षेत्र में पूर्व विधायक लल्ला भैया के निधन के बाद परिवार रजिस्टर में वारिसों के नाम दर्ज कराने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। यह मामला पहली और दूसरी पत्नी के बच्चों के बीच अधिकार को लेकर है। जिसे सुलझाने के लिए प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। बृहस्पतिवार को कटरा शहबाजपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय परिसर में इस संबंध में एक खुली बैठक आयोजित की गई।

SDM की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक

बैठक की अध्यक्षता एसडीएम नेहा मिश्रा ने की। उनके साथ बीडीओ सुशील कुमार पांडेय, एडीओ पंचायत राजेश वर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य दोनों पक्षों की बात सुनकर परिवार रजिस्टर में वारिसों की संख्या तय करना था। प्रशासन के सामने यह सवाल है कि रजिस्टर में केवल दो नाम दर्ज किए जाएं या कुल चार। बैठक में लल्ला भैया की दूसरी पत्नी स्वर्गीय मीनाक्षी सिंह के पुत्र होने का दावा करने वाले कुंवर कमलेन मोहन सिंह और कुंवर अजेन मोहन सिंह ने परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लगाए गए हैं। जिनसे उनका दावा मजबूत होता है।

दोनों आवेदक पूर्व विधायक के पुत्र नहीं

वहीं पहली पत्नी ममता सिंह के पुत्र कुंवर वेंकटेश मोहन सिंह और कुंवर शारदेन मोहन सिंह, साथ ही बहन कुंवरि शैल सिंह ने इस दावे पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि दोनों आवेदक पूर्व विधायक के पुत्र नहीं हैं। और उनका परिवार से कोई वैधानिक संबंध नहीं है।

4 घंटे चली बैठक, 9 ग्रामीणों ने दूसरी पत्नी के दो पुत्र होने का किया दावा

बैठक के दौरान ग्रामीणों की राय भी ली गई। पूछताछ में 49 ग्रामीणों ने पूर्व विधायक के दो ही पुत्र होने की बात कही, जबकि नौ ग्रामीणों ने दूसरी पत्नी से भी दो पुत्र होने का समर्थन किया। इस दौरान माहौल कई बार तनावपूर्ण हो गया। जिसे देखते हुए पुलिस को भीड़ नियंत्रित करनी पड़ी। करीब चार घंटे चली इस प्रक्रिया के बाद कोरम पूरा हो सका।

एसडीएम बोली- दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए

दूसरी ओर, कुंवर कमलेन मोहन सिंह ने फोटो, वीडियो, जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख दिखाते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोगों पर दबाव डालकर बयान दिलवाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासनिक स्तर पर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है। तो वह न्यायालय का रुख करेंगे। एसडीएम नेहा मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। दूसरे पक्ष ने अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है। सभी अभिलेखों, साक्ष्यों और ग्रामीणों के बयानों के आधार पर टीम यह निर्णय लेगी कि परिवार रजिस्टर में किन-किन नामों को शामिल किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Feb 2026 08:54 pm

Published on:

05 Feb 2026 08:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / “रियासत के मालिक, 6 बार के विधायक… अब वारिस को लेकर घमासान, खुली बैठक में आमने-सामने आए दोनों पक्ष”

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तेरहवी से लौटते वक्त बुझ गया घर का चिराग, चार मासूमों के सिर से उठा पिता का साया

Accident
गोंडा

जमीन विवाद बना खूनी संग्राम: दो भाइयों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला, एक की मौत दूसरा घायल परिजनों में मचा कोहराम

मृतक की फाइल फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

UP Board Exam 2026: PM नरेंद्र मोदी ने कही थी ये बात, गोंडा सहित 18 जिले संवेदनशील शासन स्तर से सीधे होगी मॉनिटरिंग

UP Board Exam 2026
गोंडा

प्यार में सारी हदें पार! पति और दो बच्चों को छोड़ भांजे के साथ मामी फरार, परिवार हैरान

पति और दो बच्चों को छोड़ भांजे के साथ मामी फरार,
गोंडा

यूजीसी को लेकर कलराज मिश्र और बृजभूषण शरण सिंह में मुलाकात, बोले- 1989 में बिन मांगे दिया टिकट

कलराज मिश्रा और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात, फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.