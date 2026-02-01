“रियासत के मालिक, 6 बार के विधायक… अब वारिस को लेकर घमासान, खुली बैठक में आमने-सामने आए दोनों पक्ष”

बैठक की अध्यक्षता एसडीएम नेहा मिश्रा ने की। उनके साथ बीडीओ सुशील कुमार पांडेय, एडीओ पंचायत राजेश वर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य दोनों पक्षों की बात सुनकर परिवार रजिस्टर में वारिसों की संख्या तय करना था। प्रशासन के सामने यह सवाल है कि रजिस्टर में केवल दो नाम दर्ज किए जाएं या कुल चार। बैठक में लल्ला भैया की दूसरी पत्नी स्वर्गीय मीनाक्षी सिंह के पुत्र होने का दावा करने वाले कुंवर कमलेन मोहन सिंह और कुंवर अजेन मोहन सिंह ने परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लगाए गए हैं। जिनसे उनका दावा मजबूत होता है।