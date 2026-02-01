बेटी ने खोला स्कूल का राज, पिता की शिकायत के बाद 7 नामजद पर केस दर्ज

रविवार को जब शिकायतकर्ता का बड़ा बेटा इस संबंध में स्कूल पहुंचा और आपत्ति जताई। तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। आरोप है कि सलाहुद्दीन हाफिज, इसराइल, जकीरे, साजिद, अरशद, इमरान समेत अन्य लोगों ने लाठी लेकर उसे गाली देते हुए वहां से भगा दिया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि विवाद के दौरान तीखी नोकझोंक हुई। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि विद्यालय परिसर में बाहरी लोगों को बुलाकर बच्चों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि स्कूल की मान्यता की जांच कर अवैध रूप से संचालित गतिविधियों पर रोक लगाई जाए तथा संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।