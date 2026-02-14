14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

घर से थोड़ी दूर पर 5 साल के मासूम को कुत्तों ने नोच कर मार डाला, आतंक से दहशत में ग्रामीण

गोंडा जिले के धानेपुर क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घर से थोड़ी दूर पर 5 साल के मुस्कान पर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। जिससे उसकी तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

less than 1 minute read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Feb 14, 2026

मृतक मासूम की फाइल फोटो

मृतक मासूम की फाइल फोटो

गोंडा जिले के नगर पंचायत धानेपुर के कल्याण नगर स्थित टहलुवन पुरवा में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। खुले में शौच के लिए गई पांच साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई।

गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के टहलुवन पुरवा की रहने वाले विशुन लाल की पांच वर्षीय बेटी मुस्कान शनिवार सुबह अपनी बड़ी बहन महक और गांव की दो अन्य छोटी बच्चियों के साथ गांव के पूर्व दिशा में खुले में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान वहां दो आवारा कुत्ते पहुंच गए। अचानक मुस्कान पर हमला कर दिया। कुत्तों ने मासूम को बुरी तरह नोच डाला। उसके गले पर गहरा घाव हो गया। जिससे काफी खून बह गया।

जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित किया

बच्चियों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्तों को भगाया। परिजन तुरंत घायल बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुजेहना ले गए। जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और सांत्वना दी। चेयरमैन प्रतिनिधि रक्षाराम वर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर दुख व्यक्त किया। हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सभासद पवन प्रकाश तिवारी सहित अन्य लोगों ने भी परिवार को ढांढस बंधाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 05:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / घर से थोड़ी दूर पर 5 साल के मासूम को कुत्तों ने नोच कर मार डाला, आतंक से दहशत में ग्रामीण

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gonda Accident: पिता के बाद बेटे की भी चली गई जान: हिमांशु की मौत से मां-बहनों का टूटा सहारा

Accident
गोंडा

लेखपाल के इकलौते बेटे की संदिग्ध मौत, कमरे से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने दी सूचना, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़ फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

IG का रिश्वतखोरी पर बड़ा एक्शन: दरोगा और चौकी प्रभारी सस्पेंड, दलाल के माध्यम से लिए थे 1.30 लाख

फाइल फोटो पत्रिका
गोंडा

सिविल सेवा की तैयारी कर रहे भाई की खौफनाक साजिश, अपने ही सगे बड़े भाई को मार डाला… खुलासा हुआ तो सन्न रह गया पूरा गांव

प्रेस वार्ता करते एसपी गिरफ्तार आरोपी फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

रेलवे अफसर को ट्रैक्टर ट्राली रौंदा, दर्दनाक मौत, परिवार का रो-रो कर बुरा हाल

गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.