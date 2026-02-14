घर से थोड़ी दूर पर 5 साल के मासूम को कुत्तों ने नोच कर मार डाला, आतंक से दहशत में ग्रामीण

बच्चियों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्तों को भगाया। परिजन तुरंत घायल बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुजेहना ले गए। जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और सांत्वना दी। चेयरमैन प्रतिनिधि रक्षाराम वर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर दुख व्यक्त किया। हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सभासद पवन प्रकाश तिवारी सहित अन्य लोगों ने भी परिवार को ढांढस बंधाया।