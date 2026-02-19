19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

Gonda Accident: चालक को आई झपकी एक झटके में बुझ गया घर का चिराग, परिवार के चार लोगों की हालत गंभीर

Gonda Accident: गोंडा के मनकापुर क्षेत्र में पिकअप और कार की भीषण भिड़ंत में 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जबकि परिवार के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दर्दनाक हादसे में एक घर का जहां चिराग बुझ गया। वहीं परिवार के चार लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Feb 19, 2026

दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त पिकअप फोटो सोर्स पत्रिका

दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त पिकअप फोटो सोर्स पत्रिका

Gonda Accident: गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार आधी रात बाद गोंडा-मनकापुर मार्ग पर झिलाही बाजार के पास पिकअप और अर्टिगा कार की आमने-सामने की भीषण टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। परिवार के चार सदस्य घायल हो गए हैं। जिससे पूरे गांव में मातम छा गया है।

Gonda Accident: गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में बलरामपुर की ओर से मुर्गा लादकर आ रही तेज रफ्तार पिकअप और मनकापुर से गोंडा की ओर जा रही अर्टिगा कार के बीच झिलाही बाजार में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी सवार लोग अंदर ही फंस गए। आसपास के लोगों ने तत्काल राहत-बचाव शुरू किया। घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मनकापुर पहुंचाया।

इनकी मौत…ये लोग हुए घायल

हादसे में रेतादलसिंह, तरबगंज निवासी अंकित कसौधन (24) की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहीं नैना देवी (23) को सिर में गंभीर चोट आई है। किरण देवी (40) बेहोशी की हालत में हैं और उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अमन कसौधन (18) और तीन वर्षीय कार्तिक भी गंभीर रूप से घायल हैं। पिकअप में सवार लेबर धनीराम को भी चोटें आई हैं। सीएचसी मनकापुर में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक डॉ. रवीश रिजवी ने सभी गंभीर घायलों को जिला अस्पताल गोंडा रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

कार के विपरीत लेन में जाने से हुआ हादसा

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिकअप अपने सही दिशा में थी। जबकि कार विपरीत लेन में चली गई थी। आशंका जताई जा रही है कि देर रात होने के कारण कार चालक को नींद की झपकी आ गई। जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सामने से आ रही पिकअप से टकरा गया।

कोतवाल बोले- विधिक कार्रवाई की जा रही

मनकापुर कोतवाल अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 11:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda Accident: चालक को आई झपकी एक झटके में बुझ गया घर का चिराग, परिवार के चार लोगों की हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Board Exam 2026: परीक्षा के पहले ही दिन मुन्ना भाई गिरफ्तार…15 सौ रुपये लेकर दूसरे के स्थान पर दे रहा था परीक्षा

सचल दल टीम के साथ पकड़ा गया आरोपी फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

रक्षा मंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अवध केसरी सेना प्रमुख को गाजियाबाद पुलिस ने गोंडा से किया गिरफ्तार

अवध केसरी सेना प्रमुख ठाकुर नीरज सिंह
गोंडा

गोंडा में एक साथ लापता हुए चार मासूम… मां बाप का उम्मीद और डर के बीच गुजर रहा एक-एक पल

गायब बच्चों की फोटो सोर्स परिजन
गोंडा

बेटी ने खोला स्कूल का राज, पिता की शिकायत के बाद 7 नामजद पर केस दर्ज

घटना के बाद स्कूल के पास जुटी लोगों की भीड़
गोंडा

डीएम की बड़ी कार्रवाई, लेखपाल सस्पेंड 7 अधिकारियों का रोका वेतन, SDM और डीपीआरओ को नोटिस कई विभाग में मचा हड़कंप

समीक्षा करती डीएम फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.