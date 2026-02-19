Gonda Accident: चालक को आई झपकी एक झटके में बुझ गया घर का चिराग, परिवार के चार लोगों की हालत गंभीर

दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त पिकअप फोटो सोर्स पत्रिका
Gonda Accident: गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार आधी रात बाद गोंडा-मनकापुर मार्ग पर झिलाही बाजार के पास पिकअप और अर्टिगा कार की आमने-सामने की भीषण टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। परिवार के चार सदस्य घायल हो गए हैं। जिससे पूरे गांव में मातम छा गया है।
Gonda Accident: गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में बलरामपुर की ओर से मुर्गा लादकर आ रही तेज रफ्तार पिकअप और मनकापुर से गोंडा की ओर जा रही अर्टिगा कार के बीच झिलाही बाजार में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी सवार लोग अंदर ही फंस गए। आसपास के लोगों ने तत्काल राहत-बचाव शुरू किया। घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मनकापुर पहुंचाया।
हादसे में रेतादलसिंह, तरबगंज निवासी अंकित कसौधन (24) की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहीं नैना देवी (23) को सिर में गंभीर चोट आई है। किरण देवी (40) बेहोशी की हालत में हैं और उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अमन कसौधन (18) और तीन वर्षीय कार्तिक भी गंभीर रूप से घायल हैं। पिकअप में सवार लेबर धनीराम को भी चोटें आई हैं। सीएचसी मनकापुर में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक डॉ. रवीश रिजवी ने सभी गंभीर घायलों को जिला अस्पताल गोंडा रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिकअप अपने सही दिशा में थी। जबकि कार विपरीत लेन में चली गई थी। आशंका जताई जा रही है कि देर रात होने के कारण कार चालक को नींद की झपकी आ गई। जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सामने से आ रही पिकअप से टकरा गया।
मनकापुर कोतवाल अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।
