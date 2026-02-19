Gonda Accident: चालक को आई झपकी एक झटके में बुझ गया घर का चिराग, परिवार के चार लोगों की हालत गंभीर

हादसे में रेतादलसिंह, तरबगंज निवासी अंकित कसौधन (24) की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहीं नैना देवी (23) को सिर में गंभीर चोट आई है। किरण देवी (40) बेहोशी की हालत में हैं और उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अमन कसौधन (18) और तीन वर्षीय कार्तिक भी गंभीर रूप से घायल हैं। पिकअप में सवार लेबर धनीराम को भी चोटें आई हैं। सीएचसी मनकापुर में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक डॉ. रवीश रिजवी ने सभी गंभीर घायलों को जिला अस्पताल गोंडा रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है।