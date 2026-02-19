अब फर्जीवाड़ा खत्म! यूपी बोर्ड की नई मार्कशीट होगी पानी, धूप और फाड़ने से भी सुरक्षित, जाने पूरा मामला

नई अंकतालिका ऐसे विशेष पेपर पर छापी जा रही है। जो देश की चुनिंदा कंपनियों में ही तैयार होता है। इसमें ऐसे सुरक्षा चिह्न शामिल हैं। जिनके कारण इसकी फोटो कॉपी कराने पर भी कॉपी पर विशेष निशान स्वतः उभर आएंगे। इससे फर्जी मार्कशीट तैयार करना लगभग असंभव हो जाएगा। परिषद का उद्देश्य छात्रों के प्रमाणपत्रों की विश्वसनीयता बढ़ाना और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह रोक लगाना है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की धोखाधड़ी की संभावना खत्म की जा सके।