18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

UP Board Exam 2026: परीक्षा के पहले ही दिन मुन्ना भाई गिरफ्तार…15 सौ रुपये लेकर दूसरे के स्थान पर दे रहा था परीक्षा

UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो गई है। परीक्षा के पहले दिन एक परीक्षा केंद्र पर 1500 रुपये लेकर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते मुन्ना भाई पकड़ा गया है। केंद्र व्यवस्थापक की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Feb 18, 2026

सचल दल टीम के साथ पकड़ा गया आरोपी फोटो सोर्स विभाग

सचल दल टीम के साथ पकड़ा गया आरोपी फोटो सोर्स विभाग

UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के पहले ही दिन गोंडा जिले में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। मनकापुर क्षेत्र के एक परीक्षा केंद्र पर दूसरे छात्र की जगह परीक्षा दे रहे युवक को स्टेटिक मजिस्ट्रेट की टीम ने पकड़ लिया। आरोपी ने 1500 रुपये लेकर हिंदी की परीक्षा देने की बात स्वीकार की है।

UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं शुरू होते ही नकल और फर्जीवाड़े पर सख्ती का असर गोंडा जिले में देखने को मिला। मनकापुर तहसील स्थित जनता इंटर कॉलेज बभनान में दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहे एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार, परीक्षा शुरू होने के करीब 15 मिनट बाद स्टेटिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार मिश्रा और आंतरिक सचल दल प्रभारी ने कक्ष संख्या 26 की जांच की। जांच के दौरान दस्तावेजों के मिलान में गड़बड़ी सामने आई। पता चला कि हाईस्कूल के छात्र सुधीर कुमार की जगह मनीष कुमार मौर्या नामक युवक परीक्षा दे रहा था।

केंद्र व्यवस्थापक की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह 1500 रुपये लेकर दूसरे छात्र के स्थान पर हिंदी का प्रश्नपत्र हल कर रहा था। परीक्षा केंद्र प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को छपिया थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
आरोपी की पहचान मनीष कुमार, पुत्र जगलाल, निवासी चटकानवा थाना खोड़ारे के रूप में हुई है। केंद्र व्यवस्थापक की ओर से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने माध्यमिक शिक्षा परिषद को भेजी रिपोर्ट

गोंडा के जिला विद्यालय निरीक्षक ने पूरे प्रकरण की रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा परिषद को भेज दी है। साथ ही संबंधित परीक्षा केंद्र पर आगे होने वाली परीक्षाओं के लिए विशेष निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं। थानाध्यक्ष प्रबोध कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 06:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / UP Board Exam 2026: परीक्षा के पहले ही दिन मुन्ना भाई गिरफ्तार…15 सौ रुपये लेकर दूसरे के स्थान पर दे रहा था परीक्षा

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रक्षा मंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अवध केसरी सेना प्रमुख को गाजियाबाद पुलिस ने गोंडा से किया गिरफ्तार

अवध केसरी सेना प्रमुख ठाकुर नीरज सिंह
गोंडा

गोंडा में एक साथ लापता हुए चार मासूम… मां बाप का उम्मीद और डर के बीच गुजर रहा एक-एक पल

गायब बच्चों की फोटो सोर्स परिजन
गोंडा

बेटी ने खोला स्कूल का राज, पिता की शिकायत के बाद 7 नामजद पर केस दर्ज

घटना के बाद स्कूल के पास जुटी लोगों की भीड़
गोंडा

डीएम की बड़ी कार्रवाई, लेखपाल सस्पेंड 7 अधिकारियों का रोका वेतन, SDM और डीपीआरओ को नोटिस कई विभाग में मचा हड़कंप

समीक्षा करती डीएम फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

परिवार के साथ भोजन किया, फिर 9वीं छात्रा ने फंदे से लटक कर दे दी जान, परिजनों में मचा कोहराम

जांच करती पुलिस फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.