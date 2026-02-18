UP Board Exam 2026: परीक्षा के पहले ही दिन मुन्ना भाई गिरफ्तार…15 सौ रुपये लेकर दूसरे के स्थान पर दे रहा था परीक्षा

UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं शुरू होते ही नकल और फर्जीवाड़े पर सख्ती का असर गोंडा जिले में देखने को मिला। मनकापुर तहसील स्थित जनता इंटर कॉलेज बभनान में दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहे एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार, परीक्षा शुरू होने के करीब 15 मिनट बाद स्टेटिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार मिश्रा और आंतरिक सचल दल प्रभारी ने कक्ष संख्या 26 की जांच की। जांच के दौरान दस्तावेजों के मिलान में गड़बड़ी सामने आई। पता चला कि हाईस्कूल के छात्र सुधीर कुमार की जगह मनीष कुमार मौर्या नामक युवक परीक्षा दे रहा था।