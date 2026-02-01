महाकाल का दर्शन कर लौट रहे यूपी के चार दोस्तों की मौत कोटा में कार ट्रक में घुसी, इन जिलों के रहने वाले

रविवार की शाम चेचट थाना क्षेत्र में हुए इस भीषण हादसे में कार सवार चारों युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनकी ब्रेजा कार आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार युवक बुरी तरह फंस गए। स्थानीय पुलिस और राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त वाहन से युवकों को बाहर निकाला और तत्काल अस्पताल पहुंचाया। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।