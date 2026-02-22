जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, हाईकोर्ट अधिवक्ता की मौत कई घायल, परिजनों में मचा कोहराम

इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल जिला मेडिकल कॉलेज गोंडा ले जाया गया। वहां उपचार के दौरान 59 वर्षीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की सूचना मिलते ही गांव में शोक और तनाव का माहौल व्याप्त हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच जमीन की विरासत और बैनामे को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। रविवार को वही पुरानी रंजिश हिंसा में बदल गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि मामले की जांच जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।