शादी से लौटते समय बुझ गया दो घरों का चिराग, रोडवेज बस की टक्कर से दो युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम

मृतकों की पहचान देहात कोतवाली क्षेत्र के धनौली गांव के रहने वाले 15 वर्षीय आकाश शाहू पुत्र श्रीशांत और 19 वर्षीय दीपांशु पुत्र स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू के रूप में हुई है। दोनों आपस में रिश्तेदार थे। और बलरामपुर के खलवा मोहल्ला स्थित अपने फूफा के घर शादी समारोह में शामिल होने गए थे। बताया जा रहा है कि खुशी-खुशी समारोह से लौटते समय उनकी बाइक को तेज रफ्तार अज्ञात रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक बस सहित मौके से फरार हो गया। इस हादसे की खबर जैसे ही धनौली गांव पहुंची। वहां शोक की लहर दौड़ गई। जिन घरों में शादी की खुशियों की चर्चा थी। वहां अब मातम पसरा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।