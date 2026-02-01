21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

शादी से लौटते समय बुझ गया दो घरों का चिराग, रोडवेज बस की टक्कर से दो युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम

फूफा के घर शादी से लौटते समय बाइक सवार दो युवकों को गोंडा- बलरामपुर हाईवे पर रोडवेज बस ने ठोकर मार दी। जिससे दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना परिजनों तक पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Feb 21, 2026

दुर्घटना के बाद जूटी लोगों की भीड़ फोटो सोर्स पत्रिका

दुर्घटना के बाद जूटी लोगों की भीड़ फोटो सोर्स पत्रिका

गोण्डा जिले में शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल दीं। शादी समारोह से लौट रहे दो युवकों को अज्ञात रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक बस सहित फरार हो गया।

गोण्डा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र में गोंडा-बलरामपुर रोड स्थित शिवगढ़ पौधशाला के पास शनिवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

टक्कर के बाद चालक बस सहित हुआ फरार

मृतकों की पहचान देहात कोतवाली क्षेत्र के धनौली गांव के रहने वाले 15 वर्षीय आकाश शाहू पुत्र श्रीशांत और 19 वर्षीय दीपांशु पुत्र स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू के रूप में हुई है। दोनों आपस में रिश्तेदार थे। और बलरामपुर के खलवा मोहल्ला स्थित अपने फूफा के घर शादी समारोह में शामिल होने गए थे। बताया जा रहा है कि खुशी-खुशी समारोह से लौटते समय उनकी बाइक को तेज रफ्तार अज्ञात रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक बस सहित मौके से फरार हो गया। इस हादसे की खबर जैसे ही धनौली गांव पहुंची। वहां शोक की लहर दौड़ गई। जिन घरों में शादी की खुशियों की चर्चा थी। वहां अब मातम पसरा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस बोली- अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी शेषमणि पांडेय ने बताया कि मृतक के ममेरे भाई की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 08:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / शादी से लौटते समय बुझ गया दो घरों का चिराग, रोडवेज बस की टक्कर से दो युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बृजभूषण बोले- ट्रंप की गोद में बैठा पाकिस्तान भारत को झेल नहीं सकता…राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान

पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स ANI
गोंडा

मत्स्य विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत पर मंत्री की बड़ी कार्रवाई, हटाए गए मत्स्य पालक अधिकारी

गोंडा

अब फर्जीवाड़ा खत्म! यूपी बोर्ड की नई मार्कशीट होगी पानी, धूप और फाड़ने से भी सुरक्षित, जाने पूरा मामला

फाइल फोटो पत्रिका
गोंडा

Gonda Accident: चालक को आई झपकी एक झटके में बुझ गया घर का चिराग, परिवार के चार लोगों की हालत गंभीर

दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त पिकअप फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

UP Board Exam 2026: परीक्षा के पहले ही दिन मुन्ना भाई गिरफ्तार…15 सौ रुपये लेकर दूसरे के स्थान पर दे रहा था परीक्षा

सचल दल टीम के साथ पकड़ा गया आरोपी फोटो सोर्स विभाग
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.