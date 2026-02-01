बृजभूषण बोले- ट्रंप की गोद में बैठा पाकिस्तान भारत को झेल नहीं सकता…राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान

गोंडा में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर प्रतिक्रिया दी। जिसमें उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने की बात कही थी। बृजभूषण ने कहा कि ट्रंप हमेशा विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। दुनिया उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भारत की स्थिति बेहद मजबूत है। पाकिस्तान भारत को धमकी देकर डराने की स्थिति में नहीं है। अगर युद्ध कुछ दिन और चलता तो पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ता। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध में फाइटर जेट गिरना असामान्य नहीं है। यदि युद्ध होगा तो दोनों पक्षों को नुकसान होगा। लेकिन वर्तमान हालात में पाकिस्तान भारत का सामना नहीं कर सकता।