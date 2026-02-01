पति से वीडियो कॉल पर बात करते-करते फंदे से झूल गई पत्नी… बेंगलुरु से मोबाइल स्क्रीन पर सब कुछ देखता रह गया पति

बताया जा रहा है कि घटना वाली रात दोनों के बीच मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हो रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। धीरे-धीरे विवाद बढ़ता गया। बात इतनी आगे बढ़ी कि निर्जला ने गुस्से और आवेश में आकर बड़ा कदम उठा लिया। आरोप है कि उसने वीडियो कॉल चालू रहते हुए ही कमरे में फांसी लगा ली। पति ने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन वह दूर होने की वजह से कुछ नहीं कर सका। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मोतीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं।