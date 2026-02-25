9 लाख के एस्टीमेट की फाइल विभाग में पेंडिंग, इधर लाइनमैन ने बना दी 11 केवीए की लाइन, पोल खुली तो जांच के आदेश

गोंडा जिले के नवाबगंज क्षेत्र के गांव तुलसीपुर माझा में बिना एस्टीमेट पास हुए एक प्लांट तक जाने के लिए 11 केवीए की लाइन बना दी गई। जबकि इस लाइनमैन को बनाने के लिए विभाग में 9 लाख का एस्टीमेट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन अगर जेब में पैसे हो और जुगाड़ हो आपके पास हो तो विभाग के ताम-धाम की कोई जरूरत नहीं है। अब इस विद्युत लाइन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग की पोल खुलते ही जिम्मेदारों ने तीन सदस्यीय समिति का गठन कर जांच के आदेश दे दिए। आरोप है कि एक संविदा लाइनमैन ने जुगाड़ के बल पर इस पूरी लाइन को तैयार कर दिया। लेकिन सवाल अब यह उठ रहा है कि लाइन बनने के लिए संविदा कर्मी को पोल- तार और क्रॉस आर्म कहां से मिले। इस लाइन को तैयार करने में संविदा कर्मी के अलावा विभाग और किन कर्मचारियों की मिलीभगत थी। इन सवालों का जवाब विभाग के किसी भी अधिकारी के पास नहीं है।