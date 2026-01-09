ज़िंदा रहा तो लोकसभा जाऊंगा- बीजेपी को बृजभूषण शरण सिंह की खुली चुनौती

इसी सप्ताह बृजभूषण शरण सिंह का 69वां जन्मदिन भी मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। नंदिनी निकेतन मंदिर में पूजा-अर्चना की। हरियाणा के एक दंपती ने उन्हें लंदन से मंगाया गया घोड़ा उपहार में दिया। जो चर्चा का विषय रहा। जन्मदिन समारोह में करीब 2,000 साधु-संत और स्कूली बच्चे शामिल हुए। उन्होंने करीब पांच लाख लोगों के लिए सामूहिक भोज का आयोजन भी किया। कुल मिलाकर, ‘राष्ट्रकथा’ और जन्मदिन समारोह के जरिए बृजभूषण शरण सिंह ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है। कि वे आने वाले समय में फिर से सक्रिय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में हैं।