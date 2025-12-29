हाईवे पर 4 घंटे तक बुजुर्ग के शव कौ रौंदते रहे वाहन, खाना खाने के बाद घर से बाहर निकले थे टहलने

देर रात गश्त करने के लिए निकले पुलिसकर्मियों ने हाईवे पर पड़े शव को देखा। पुलिसकर्मियों ने बैरियर और टॉर्च लगाकर वाहनों को रुकवाया। कोहरा में दृश्यता बहुत कम होने की वजह से हाईवे पर वाहन दिखाई नहीं दे रहे थे। बुजुर्ग के शव को हाईवे से उठाने में पुलिस के पसीने छूट गए। पांच पुलिसकर्मियों ने टार्च की रोशनी कर व अस्थायी बैरियर लगाकर वाहन रोके। उसके बाद जांच कर बुजुर्ग के शव को पुलिस ने कब्जे में लिया।