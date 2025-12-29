29 दिसंबर 2025,

बागपत

हाईवे पर 4 घंटे तक बुजुर्ग के शव कौ रौंदते रहे वाहन, खाना खाने के बाद घर से बाहर निकले थे टहलने

Accident on Bagpat-shaharanpur Highway : बागपत में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां खाना खाकर घर से बाहर निकले बुजुर्ग को एक तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया।

2 min read
Google source verification

बागपत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 29, 2025

Image Generated By Chatgpt

बागपत : बागपत में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां खाना खाकर घर से बाहर निकले बुजुर्ग को एक तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया। कोहरे और रफ्तार का कहर इस कदर रहा कि 4 घंटे तक वाहन बुजुर्ग के शव को रौंदते हुए निकलते रहे। घटना दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर ग्राम किशनपुर के पास की है।

गश्त के दौरान निकले पुलिसकर्मियों ने देखा शव

देर रात गश्त करने के लिए निकले पुलिसकर्मियों ने हाईवे पर पड़े शव को देखा। पुलिसकर्मियों ने बैरियर और टॉर्च लगाकर वाहनों को रुकवाया। कोहरा में दृश्यता बहुत कम होने की वजह से हाईवे पर वाहन दिखाई नहीं दे रहे थे। बुजुर्ग के शव को हाईवे से उठाने में पुलिस के पसीने छूट गए। पांच पुलिसकर्मियों ने टार्च की रोशनी कर व अस्थायी बैरियर लगाकर वाहन रोके। उसके बाद जांच कर बुजुर्ग के शव को पुलिस ने कब्जे में लिया।

घर से टहलने निकले थे बुजुर्ग

रविवार की सुबह शव की पहचान सुखपाल निवासी ग्राम किशनपुर के रूप में हुई। सुखपाल के बेटे कमल ने बताया कि घटना स्थल से उनका घर करीब 300 मीटर दूर है। सुखपाल रात में खाना खाकर घर से बाहर टहलने के लिए निकले थे। इसके बाद वह घर नहीं लौटे। बेटे कमल ने आगे बताया कि हमें लगा पिताजी टहलकर आने के बाद घेर में सो गए। इसलिए रात में खोजबीन नहीं की।

कोहरा बना हादसे का कारण

बताया जा रहा है कि हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन ने सुखपाल को कुचल दिया। बुजुर्ग सुखपाल के तीन बेटे कमल, रवि और सोनू हैं। घटना से परिवार में कोहराम मचा है। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। रमाला थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि शव की स्थिति देखने से प्रतीत होता है कि अन्य वाहनों ने भी कोहरे के कारण रौंदा है।

स्ट्रीट लाइट खराब, थोड़ी दूरी पर है तीव्र मोड़

स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा स्थल के पास लगी स्ट्रीट लाइट पिछले कुछ समय से खराब पड़ी है। थोड़ी दूरी पर तीव्र मोड़ है, वहां पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। उनकी मांग है कि स्ट्रीट लाइट दुरुस्त की जाए।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 05:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / हाईवे पर 4 घंटे तक बुजुर्ग के शव कौ रौंदते रहे वाहन, खाना खाने के बाद घर से बाहर निकले थे टहलने

