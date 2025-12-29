हाईवे पर 4 घंटे तक बुजुर्ग के शव कौ रौंदते रहे वाहन, खाना खाने के बाद घर से बाहर निकले थे टहलने

Image Generated By Chatgpt
बागपत : बागपत में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां खाना खाकर घर से बाहर निकले बुजुर्ग को एक तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया। कोहरे और रफ्तार का कहर इस कदर रहा कि 4 घंटे तक वाहन बुजुर्ग के शव को रौंदते हुए निकलते रहे। घटना दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर ग्राम किशनपुर के पास की है।
देर रात गश्त करने के लिए निकले पुलिसकर्मियों ने हाईवे पर पड़े शव को देखा। पुलिसकर्मियों ने बैरियर और टॉर्च लगाकर वाहनों को रुकवाया। कोहरा में दृश्यता बहुत कम होने की वजह से हाईवे पर वाहन दिखाई नहीं दे रहे थे। बुजुर्ग के शव को हाईवे से उठाने में पुलिस के पसीने छूट गए। पांच पुलिसकर्मियों ने टार्च की रोशनी कर व अस्थायी बैरियर लगाकर वाहन रोके। उसके बाद जांच कर बुजुर्ग के शव को पुलिस ने कब्जे में लिया।
रविवार की सुबह शव की पहचान सुखपाल निवासी ग्राम किशनपुर के रूप में हुई। सुखपाल के बेटे कमल ने बताया कि घटना स्थल से उनका घर करीब 300 मीटर दूर है। सुखपाल रात में खाना खाकर घर से बाहर टहलने के लिए निकले थे। इसके बाद वह घर नहीं लौटे। बेटे कमल ने आगे बताया कि हमें लगा पिताजी टहलकर आने के बाद घेर में सो गए। इसलिए रात में खोजबीन नहीं की।
बताया जा रहा है कि हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन ने सुखपाल को कुचल दिया। बुजुर्ग सुखपाल के तीन बेटे कमल, रवि और सोनू हैं। घटना से परिवार में कोहराम मचा है। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। रमाला थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि शव की स्थिति देखने से प्रतीत होता है कि अन्य वाहनों ने भी कोहरे के कारण रौंदा है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा स्थल के पास लगी स्ट्रीट लाइट पिछले कुछ समय से खराब पड़ी है। थोड़ी दूरी पर तीव्र मोड़ है, वहां पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। उनकी मांग है कि स्ट्रीट लाइट दुरुस्त की जाए।
बागपत
उत्तर प्रदेश
