देवरिया

अब्दुल गनी शाह की मजार पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई

Deoria Dargah Demolition : उत्तर प्रदेश के देवरिया शहर में स्थित अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को प्रशासन ने मौके पर तीन बुलडोजर लगाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 11, 2026

देवरिया शहर में स्थित अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर चला बुलडोजर, PC- X

देवरिया : उत्तर प्रदेश के देवरिया शहर में स्थित अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह मजार रेलवे ओवरब्रिज के पास सरकारी बंजर भूमि पर अवैध रूप से निर्मित पाई गई थी। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को प्रशासन ने मौके पर तीन बुलडोजर लगाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की।

प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है। मजार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिस पर एसडीएम और एएसडीएम सदर की अदालतों में सुनवाई हुई थी।

कोर्ट में अवैध अतिक्रमण साबित

मजार को लेकर एक पक्ष की ओर से एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि जिस भूमि पर मजार बनी है, वह सरकारी बंजर भूमि है। इसके अलावा, यह भी सामने आया कि मजार निर्माण के लिए कोई नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था, जिसे लेकर अलग मुकदमा भी विचाराधीन था।

दोनों मामलों में अदालत से मजार कमेटी को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन ने मजार कमेटी को स्वयं अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे, जिस पर कमेटी ने मजार हटाने की सहमति जताई थी।

विधायक की शिकायत के बाद तेज हुई कार्रवाई

इस मामले में देवरिया सदर से भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मजार सरकारी जमीन पर बनी है और वहां अवैध गतिविधियां संचालित होती हैं। शिकायत के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।

भारी सुरक्षा के बीच ध्वस्तीकरण

कोर्ट के आदेश के अनुपालन में रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे तीन बुलडोजर मौके पर पहुंचे और मजार गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात रहे, ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की जा सके।

Published on:

11 Jan 2026 07:03 pm

देवरिया

देवरिया

उत्तर प्रदेश

