अब्दुल गनी शाह की मजार पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई

देवरिया : उत्तर प्रदेश के देवरिया शहर में स्थित अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह मजार रेलवे ओवरब्रिज के पास सरकारी बंजर भूमि पर अवैध रूप से निर्मित पाई गई थी। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को प्रशासन ने मौके पर तीन बुलडोजर लगाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की।