महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी हर्षा रिछारिया भाई संग माघ मेले में पहुंची, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की हैं शिष्या

भाई के साथ प्रयागराज माघ मेले में पहुंची हर्षा रिछारिया, PC- Instagram
प्रयागराज :प्रयागराज माघ मेले का आज 9वां दिन है। महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी हर्षा रिछारिया अपने भाई के साथ माघ मेले में आई हैं। महाकुंभ में हर्षा रिछारिया चर्चा का केंद्र बनी थीं। हर्षा रिछारिया निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या हैं।
हर्षा ने संगम तट से एक वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'सब मांगने नहीं आते, कुछ बस भरोसा छोड़ जाते हैं गंगा किनारे। समय पक्ष में हो या विपक्ष में… स्वाभिमान से समझौता नहीं।' उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
कड़ाके की ठंड के बावजूद आस्था का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। देशभर से श्रद्धालु लगातार संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। रोज़ाना करीब 10 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।
महाकुंभ के दौरान पहली बार शुरू हुई अरैल घाट से पैराग्लाइडिंग इस बार माघ मेले में भी श्रद्धालुओं को रोमांच का अनुभव करा रही है। यह पैराग्लाइडिंग करीब 200 फीट की ऊंचाई तक जाती है और युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय हो रही है।
इस बार माघ मेले में आस्था का एक और अद्भुत प्रतीक देखने को मिल रहा है। संगम क्षेत्र में 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से एक विशाल शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है।
माघ मेले में सीता की रसोई में लगातार भंडारा चल रहा है। यहां प्रसाद पाने के लिए श्रद्धालुओं की100 मीटर तक लंबी कतार लग रही है। लोग प्रेम और श्रद्धा भाव से लाइन में लगकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।
प्रयागराज की रहने वाली माही निषाद माघ मेले में अपने हाथों से बनाई गई मालाएं बेचती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब स्थिति बदल गई है। माही बताती हैं, 'अब लोग माला खरीदने कम आते हैं, ज्यादा लोग सेल्फी और वीडियो बनाते हैं। कई बार भीड़ बढ़ने पर मुझे सामान समेटकर दूसरी जगह जाना पड़ता है।'
माही बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की बड़ी फैन हैं और भोजपुरी फिल्मों में आम्रपाली दुबे को पसंद करती हैं। उनका कहना है कि अगर मौका मिला तो वह फिल्मों में काम करना चाहेंगी।
पिछले दो दिनों से धूप निकलने के कारण माघ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, धूप निकलने से 3 से 4 लाख अतिरिक्त श्रद्धालु पहुंचे हैं। शनिवार शाम तक करीब 13 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जबकि रविवार सुबह से अब तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं।
माघ मेले के सेक्टर-3 स्थित कला पंडाल में आज प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा अपनी प्रस्तुति देंगे। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है।
