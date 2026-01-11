11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी हर्षा रिछारिया भाई संग माघ मेले में पहुंची, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की हैं शिष्या

Prayagraj Magh Mela Attractions : प्रयागराज माघ मेले का आज 9वां दिन है। महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी हर्षा रिछारिया अपने भाई के साथ माघ मेले में आई हैं। हर्षा ने संगम तट से एक वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 11, 2026

भाई के साथ प्रयागराज माघ मेले में पहुंची हर्षा रिछारिया, PC- Instagram

प्रयागराज :प्रयागराज माघ मेले का आज 9वां दिन है। महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी हर्षा रिछारिया अपने भाई के साथ माघ मेले में आई हैं। महाकुंभ में हर्षा रिछारिया चर्चा का केंद्र बनी थीं। हर्षा रिछारिया निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या हैं।

हर्षा ने संगम तट से एक वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'सब मांगने नहीं आते, कुछ बस भरोसा छोड़ जाते हैं गंगा किनारे। समय पक्ष में हो या विपक्ष में… स्वाभिमान से समझौता नहीं।' उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कड़ाके की ठंड के बावजूद आस्था का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। देशभर से श्रद्धालु लगातार संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। रोज़ाना करीब 10 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।

200 फीट ऊंची पैराग्लाइडिंग बनी आकर्षण का केंद्र

महाकुंभ के दौरान पहली बार शुरू हुई अरैल घाट से पैराग्लाइडिंग इस बार माघ मेले में भी श्रद्धालुओं को रोमांच का अनुभव करा रही है। यह पैराग्लाइडिंग करीब 200 फीट की ऊंचाई तक जाती है और युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय हो रही है।

5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बन रहा विशाल शिवलिंग

इस बार माघ मेले में आस्था का एक और अद्भुत प्रतीक देखने को मिल रहा है। संगम क्षेत्र में 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से एक विशाल शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है।

सीता की रसोई में भंडारा, 100 मीटर लंबी लाइन

माघ मेले में सीता की रसोई में लगातार भंडारा चल रहा है। यहां प्रसाद पाने के लिए श्रद्धालुओं की100 मीटर तक लंबी कतार लग रही है। लोग प्रेम और श्रद्धा भाव से लाइन में लगकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।

माला बेचने वाली माही निषाद बनीं सोशल मीडिया सेंसेशन

प्रयागराज की रहने वाली माही निषाद माघ मेले में अपने हाथों से बनाई गई मालाएं बेचती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब स्थिति बदल गई है। माही बताती हैं, 'अब लोग माला खरीदने कम आते हैं, ज्यादा लोग सेल्फी और वीडियो बनाते हैं। कई बार भीड़ बढ़ने पर मुझे सामान समेटकर दूसरी जगह जाना पड़ता है।'

माही बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की बड़ी फैन हैं और भोजपुरी फिल्मों में आम्रपाली दुबे को पसंद करती हैं। उनका कहना है कि अगर मौका मिला तो वह फिल्मों में काम करना चाहेंगी।

धूप निकलते ही बढ़ी भीड़

पिछले दो दिनों से धूप निकलने के कारण माघ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, धूप निकलने से 3 से 4 लाख अतिरिक्त श्रद्धालु पहुंचे हैं। शनिवार शाम तक करीब 13 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जबकि रविवार सुबह से अब तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं।

आज प्रस्तुति देंगे अनूप जलोटा

माघ मेले के सेक्टर-3 स्थित कला पंडाल में आज प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा अपनी प्रस्तुति देंगे। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

लव-जिहाद के आरोपी डॉक्टर के बाप की 4 हिंदू बीवियां, धर्मांतरण में सक्रिय… अब बेटे को दिया टारगेट
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 04:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी हर्षा रिछारिया भाई संग माघ मेले में पहुंची, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की हैं शिष्या

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Magh Mela 2026 Update: ‘ठंडी लगी है….कांप रहे हैं’, ड्यूटी के दौरान नशे में कॉन्स्टेबल लड़खड़ाया, देखिए वीडियो

magh mela 2026 update Video of drunk constable on duty at prayagraj goes viral
प्रयागराज

STF प्रयागराज की बड़ी कार्रवाई, स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला

लाखों रुपये लेकर मेडिकल प्रमाणपत्र बांटने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना प्रयागराज से गिरफ्तार (Source: Police Media Cell)
प्रयागराज

माघ मेले में डिजिटल पहल, मुख्यमंत्री ने मेला सेवा ऐप क्यूआर कोड का किया अनावरण

माघ मेले में डिजिटल क्रांति: मुख्यमंत्री ने किया मेला सेवा ऐप क्यूआर कोड का अनावरण, विद्युत विभाग की सराहना (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
प्रयागराज

जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के 726वें प्राकट्य महोत्सव में बोले सीएम, बांग्लादेश की घटनाओं पर मौन रहने वालों पर तीखा प्रहार

सेकुलरिज्म का ठेका चलाने वालों के मुंह पर चिपक गया फेविकोल व टेप : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
प्रयागराज

Magh Mela 2026: 36 साल से बाबा ने नहीं किया स्नान, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ चौंकाने वाला वीडियो

36 साल से बाबा ने नहीं किया स्नान
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.