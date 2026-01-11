महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी हर्षा रिछारिया भाई संग माघ मेले में पहुंची, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की हैं शिष्या

पिछले दो दिनों से धूप निकलने के कारण माघ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, धूप निकलने से 3 से 4 लाख अतिरिक्त श्रद्धालु पहुंचे हैं। शनिवार शाम तक करीब 13 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जबकि रविवार सुबह से अब तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं।