Magh Mela 2026 Update: ‘ठंडी लगी है….कांप रहे हैं’, ड्यूटी के दौरान नशे में कॉन्स्टेबल लड़खड़ाया, देखिए वीडियो

Magh Mela 2026: नशे में कॉन्स्टेबल का वीडियो वायरल। फोटो सोर्स- Video Grab
Magh Mela 2026 Update: प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शनिवार को CM योगी ने भी प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई। वहीं, एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें यूपी पुलिस का एक कॉन्स्टेबल नशे में धुत होकर लड़खड़ता हुआ नजर आ रहा है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कॉन्स्टेबल कह रहा है, ''ठंडी लगी है….कांप रहे हैं।'' प्रयागराज के माघ मेले में ड्यूटी के दौरान नशे में धुत उत्तर प्रदेश पुलिस का कॉन्स्टेबल का वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चाओं में है।
वीडियो में, कॉन्स्टेबल सीधा खड़ा होने के लिए संघर्ष करता हुआ, झुकता और झटके खाता हुआ दिख रहा है। साथ ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे व्यक्ति से बेतुकी बातें कर रहा है। वीडियो बना रहा आदमी पुलिसवाले से उसकी पहचान के बारे में पूछता है, यह बताते हुए कि उसकी यूनिफॉर्म पर कोई नेमप्लेट नहीं है। जब कॉन्स्टेबल लड़खड़ा रहा होता है, तो वीडियो में आदमी कॉन्स्टेबल से पूछता हुआ सुनाई देता है, "यूनिफॉर्म पर नेम प्लेट भी नहीं है और ड्यूटी पर दारू पी रखी है।''
यह घटना प्रयागराज पुलिस कमिश्नर के हाल के निर्देशों के बावजूद हुई है। जिन्होंने माघ मेले के दौरान कड़ी निगरानी और अनुशासन पर ज़ोर दिया था। इस क्लिप पर यूजर्स तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें कई यूजर्स ने पुलिस की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। एक यूजर ने लिखा, "ये लोग आम आदमी को दारू पीकर गाड़ी चलाने नहीं देते, और खुद दारू पीकर ड्यूटी कर रहे हैं।" अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज की टीम नहीं करती है।
