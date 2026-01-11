Magh Mela 2026 Update: ‘ठंडी लगी है….कांप रहे हैं’, ड्यूटी के दौरान नशे में कॉन्स्टेबल लड़खड़ाया, देखिए वीडियो

यह घटना प्रयागराज पुलिस कमिश्नर के हाल के निर्देशों के बावजूद हुई है। जिन्होंने माघ मेले के दौरान कड़ी निगरानी और अनुशासन पर ज़ोर दिया था। इस क्लिप पर यूजर्स तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें कई यूजर्स ने पुलिस की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। एक यूजर ने लिखा, "ये लोग आम आदमी को दारू पीकर गाड़ी चलाने नहीं देते, और खुद दारू पीकर ड्यूटी कर रहे हैं।" अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज की टीम नहीं करती है।