लव-जिहाद के आरोपी डॉक्टर के बाप की 4 हिंदू बीवियां, धर्मांतरण में सक्रिय… अब बेटे को दिया टारगेट

लव-जिहाद के आरोपी डॉ. रमीज को पुलिस ने लखनऊ के ठाकुरगंज से गिरफ्तार किया, PC- Police
लखनऊ : लखनऊ में लव-जिहाद के आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में लव-जिहाद के आरोपी डॉ. रमीज मलिक के पिता की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी डॉक्टर के पिता सलीमुद्दीन ने 4 निकाह किए हैं। चारों पत्नियां पहले हिंदू थीं, जिनका धर्मांतरण कराया गया। बता दें कि सलीमुद्दीन ने चारों निकाह अलग-अलग राज्यों में किए।
सलीमुद्दीन लंबे समय से धर्मांतरण के खेल में सक्रिय है। सलीमुद्दीन ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया। यही नहीं, उसने अपने डॉ. बेटे रमीज को भी मोटिवेट कर टारगेट दिया था।
सलीमुद्दीन ऊधमसिंहनगर का रहने वाला है। वह खटीमा में अपना क्लीनिक चलाता था। यहीं पर इलाज के लिए आई महिलाओं से वह नजदीकियां बढ़ाता और उन्हें अपने प्रेमजाल में फंसा लेता। सलीमुद्दीन और उसकी पत्नी खतीजा को सोमवार (5 जनवरी) को मुमताज कोर्ट अपार्टमेंट, ठाकुरगंज से गिरफ्तार किया था। वर्तमान में लखनऊ में किराए के फ्लैट में रह रहा था।
सलीमुद्दीन ने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा निकाह खतीजा से किया जो पहले हिंदू थी। रमीज पहली पत्नी का बेटा है, जो पंजाबी थी। परिवार में हिंदू समाज के प्रति नफरत की सोच विकसित की गई।
पुलिस ने बताया कि सलीमुद्दीन, उसका बेटा रमीज और काजी जाहिद हसन राना मिलकर बंद कमरों में दीनी तालीम के नाम पर बैठकें करते थे। इन बैठकों में कथित तौर पर कट्टर विचारधारा का प्रचार किया जाता था और एक संगठित गिरोह खड़ा करने की कोशिश चल रही थी।
सूत्रों के मुताबिक, सलीमुद्दीन ने अपने बेटे रमीज को खुद से भी आगे बढ़कर हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के लिए फंसाने का टारगेट दिया था। रमीज पर आरोप है कि वह डॉक्टर होने का फायदा उठाता और लड़कियों को अपने प्रेमजाल में फंसाता।
पुलिस ने KGMU में लव जिहाद और धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन को ठाकुरगंज से शुक्रवार देर शाम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपए का इनाम रख रखा था। पुलिस टीमें उसकी तलाश 4 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कर रही थीं।
7 जनवरी को पुलिस ने रमीज के लखनऊ, पीलीभीत और खटीमा के घरों पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया था। 23 दिसंबर 2025 को KGMU में एमडी पैथोलॉजी की छात्रा ने चौक थाने में शिकायत दी थी। छात्रा ने आरोप लगाया था कि सीनियर डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। गर्भपात करवाया और धर्मपरिवर्तन करने का दबाव बनाया।
