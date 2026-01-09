‘केजीएमयू में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसा सिंडिकेट चल रहा, VC दे रहे इसका संरक्षण’

उन्होंने कहा कि केजीएमयू को ज्ञान का मंदिर होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की पवित्र जगह होनी चाहिए, वहां अब धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे मामले सामने आ रहे हैं। वहां से लगातार ऐसे केस आ रहे हैं। एक सीनियर डॉक्टर के साथ जूनियर डॉक्टर गलत बर्ताव करता है, इसका संरक्षण वाइस चांसलर तथा केजीएमयू के कुछ लोग कर रहे हैं। दो साल तक बिना अनुमति के ब्लड बैंक चलाया जा रहा है। यह केंद्र और राज्य सरकार की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। यह कौन सा कानून का पालन है? वहां लव जिहाद और धर्मांतरण का सिंडिकेट चल रहा है।