केशव मौर्य का सपा पर हमला: बोले- भाजपा में आना चाहते हैं सपा विधायक, लेकिन पार्टी उन्हें लेना नहीं चाहती

केशव मौर्य ने सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारे पर तंज कसते हुए कहा कि PDA का फुल फॉर्म अब ‘परिवार डेवलपमेंट एजेंसी’ बन चुका है और इसकी हवा निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए के नाम पर बिहार चुनाव में गई, जबकि वहां उसका एक भी प्रत्याशी नहीं था। अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए बोले, 'वे बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह बिहार पहुंचे।'