9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

आगरा

केशव मौर्य का सपा पर हमला: बोले- भाजपा में आना चाहते हैं सपा विधायक, लेकिन पार्टी उन्हें लेना नहीं चाहती

Keshav Prasad Maurya statement : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने सपा पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा के कई विधायक उवके संपर्क में हैं। जो भाजपा में आना चाह रहे हैं।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 09, 2026

आगरा के सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम ने की कॉन्फ्रेंस, PC- X

आगरा : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को आगरा दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि सपा के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन भाजपा उन्हें स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है।

सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव बिहार में चुनाव हारने के बाद बौखलाए और घबराए हुए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा प्रमुख 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' देख रहे हैं कि 2027 में सत्ता में लौट आएंगे, लेकिन समाज को बांटकर राज करने की उनकी कोशिश सफल नहीं होगी।

'बिजली गुल होने पर मंच पर 15 मिनट खड़े रहे'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केशव मौर्य सर्किट हाउस से फतेहाबाद पहुंचे, जहां जनचौपाल को संबोधित करते समय अचानक बिजली गुल हो गई। डिप्टी सीएम करीब 15 मिनट तक मंच पर खड़े रहे। जनरेटर शुरू होने के बाद उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया और कहा कि बिजली विभाग ने गड़बड़ी की है, इस पर कार्रवाई की जाएगी।

शिवपाल के बयान पर पलटवार

दरअसल, कुछ दिन पहले सपा नेता शिवपाल यादव ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक में भाजपा नेताओं को सपा में आने का न्योता देते हुए सम्मान देने की बात कही थी। इसी बयान पर पलटवार करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि भाजपा किसी अवसरवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगी।

देश मोदी के साथ है

डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा ने झूठ और भ्रम फैलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें जरूर हासिल कर ली थीं, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार की जनता ने उस भ्रम को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, *“देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। देश भाजपा के साथ था और आज भी भाजपा के साथ है।'

PDA पर तंज

केशव मौर्य ने सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारे पर तंज कसते हुए कहा कि PDA का फुल फॉर्म अब ‘परिवार डेवलपमेंट एजेंसी’ बन चुका है और इसकी हवा निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए के नाम पर बिहार चुनाव में गई, जबकि वहां उसका एक भी प्रत्याशी नहीं था। अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए बोले, 'वे बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह बिहार पहुंचे।'

'अखिलेश पर गंभीर आरोप'

डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव का कोई स्थायी स्टैंड नहीं है। वे आज कुछ बोलते हैं और कल कुछ और। उनका एकमात्र एजेंडा गुंडों और माफियाओं को बढ़ावा देना रहा है।

‘जी राम जी’ योजना और विपक्ष पर हमला

केशव मौर्य ने ‘जी राम जी’ (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) को विकसित भारत का रोडमैप बताया। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के बिना विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की कल्पना अधूरी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि 'विपक्ष को ‘राम’ नाम से ही आपत्ति है', इसलिए वे इस योजना का विरोध कर रहे हैं।

'टीएमसी पर भी साधा निशाना'

पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों के विरोध पर पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि 'पश्चिम बंगाल में टीएमसी जा रही है और भाजपा आ रही है', इसी वजह से वहां की सरकार बौखलाई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप कर 'भ्रष्टाचार को संरक्षण' दे रही हैं।

विनय कटियार पर टिप्पणी से इनकार

भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार द्वारा अयोध्या से चुनाव लड़ने की इच्छा जताने पर केशव मौर्य ने कहा कि इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। भाजपा में उम्मीदवारों का चयन 'संसदीय बोर्ड' द्वारा किया जाता है।

ये भी पढ़ें

आयुष्मान अस्पतालों का 30 दिन में होगा भुगतान, सीएम ने इलाज में लापरवाही नहीं करने के दिए निर्देश
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 08:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / केशव मौर्य का सपा पर हमला: बोले- भाजपा में आना चाहते हैं सपा विधायक, लेकिन पार्टी उन्हें लेना नहीं चाहती

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शाहजहां के उर्स पर ताजमहल का दीदार होगा मुफ्त, तीन दिन बिना टिकट मिलेगा प्रवेश का मौका

ताजमहल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
आगरा

Crime File: गुल्लो…फूला डकैत की एक आवाज पर माशूका ने पुलिस अफसर को कर दिया था छलनी

Janga Phoola gang Agra story, IPS Ajay Raj Sharma,school bus kidnapping dacoits India, Phoola gang kidnapping children,Chambal bandits historical crime,Ajay Raj Sharma memoir Biting the Bullet
आगरा

शादीशुदा बेटी को परेशान करने वाले युवक के हत्या की रची साजिश, पहचान की भूल में चली गई एक बेकसूर की जान

जानकारी देते एसपी इनसेट में पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स विभाग
आगरा

इंस्टाग्राम से 40 साल की विधवा महिला के प्यार में फंसा 21 साल का लड़का, घर से भागा फिर…

आगरा

पत्नी की सहेली निकली ‘चालबाज’! सराफा कारोबारी को लगाया 6 करोड़ से ज्यादा का चूना

agra bankruptcy case bullion trader duped of over rs 6 crore by his wife friend
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.