केशव मौर्य का सपा पर हमला: बोले- भाजपा में आना चाहते हैं सपा विधायक, लेकिन पार्टी उन्हें लेना नहीं चाहती

आगरा के सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम ने की कॉन्फ्रेंस, PC- X
आगरा : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को आगरा दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि सपा के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन भाजपा उन्हें स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है।
सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव बिहार में चुनाव हारने के बाद बौखलाए और घबराए हुए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा प्रमुख 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' देख रहे हैं कि 2027 में सत्ता में लौट आएंगे, लेकिन समाज को बांटकर राज करने की उनकी कोशिश सफल नहीं होगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केशव मौर्य सर्किट हाउस से फतेहाबाद पहुंचे, जहां जनचौपाल को संबोधित करते समय अचानक बिजली गुल हो गई। डिप्टी सीएम करीब 15 मिनट तक मंच पर खड़े रहे। जनरेटर शुरू होने के बाद उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया और कहा कि बिजली विभाग ने गड़बड़ी की है, इस पर कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, कुछ दिन पहले सपा नेता शिवपाल यादव ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक में भाजपा नेताओं को सपा में आने का न्योता देते हुए सम्मान देने की बात कही थी। इसी बयान पर पलटवार करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि भाजपा किसी अवसरवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगी।
डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा ने झूठ और भ्रम फैलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें जरूर हासिल कर ली थीं, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार की जनता ने उस भ्रम को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, *“देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। देश भाजपा के साथ था और आज भी भाजपा के साथ है।'
केशव मौर्य ने सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारे पर तंज कसते हुए कहा कि PDA का फुल फॉर्म अब ‘परिवार डेवलपमेंट एजेंसी’ बन चुका है और इसकी हवा निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए के नाम पर बिहार चुनाव में गई, जबकि वहां उसका एक भी प्रत्याशी नहीं था। अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए बोले, 'वे बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह बिहार पहुंचे।'
डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव का कोई स्थायी स्टैंड नहीं है। वे आज कुछ बोलते हैं और कल कुछ और। उनका एकमात्र एजेंडा गुंडों और माफियाओं को बढ़ावा देना रहा है।
केशव मौर्य ने ‘जी राम जी’ (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) को विकसित भारत का रोडमैप बताया। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के बिना विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की कल्पना अधूरी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि 'विपक्ष को ‘राम’ नाम से ही आपत्ति है', इसलिए वे इस योजना का विरोध कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों के विरोध पर पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि 'पश्चिम बंगाल में टीएमसी जा रही है और भाजपा आ रही है', इसी वजह से वहां की सरकार बौखलाई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप कर 'भ्रष्टाचार को संरक्षण' दे रही हैं।
भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार द्वारा अयोध्या से चुनाव लड़ने की इच्छा जताने पर केशव मौर्य ने कहा कि इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। भाजपा में उम्मीदवारों का चयन 'संसदीय बोर्ड' द्वारा किया जाता है।
बड़ी खबरेंView All
आगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग