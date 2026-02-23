UP: हनीमून से लौटते ही पति ने तोड़ दी शादी, लगा दिए ऐसे गंभीर आरोप; थाने पहुंची विवाहिता रो पड़ी

आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसके पति और ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे थे। महिला के अनुसार उसकी शादी 1 मार्च 2025 को हरीपर्वत थाना क्षेत्र की रहने वाले विपुल नामक युवक से हुई थी। शादी के समय जो सामान दिया गया। उससे ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं था। बाद में बाइक और दो लाख रुपये की मांग की जाने लगी। महिला का कहना है कि परिवार और रिश्तेदारों के समझाने पर कुछ समय तक मामला शांत रहा। शादी के करीब सात महीने बाद उसका पति उसे घूमने के लिए नैनीताल लेकर गया। वहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि पति बीच में ही यात्रा छोड़कर वापस लौट आया।