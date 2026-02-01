शादी के बाद दुल्हन-दुल्हे का हाथ थामे सीधे पहुंची नौकरी का इंटरव्यू देने, जल्दी-जल्दी पूरी हुईं विवाह की रस्में

आगरा : आगरा में एक दुल्हन विदाई के बाद ससुराल नहीं गई। वह विदाई के बाद दूल्हे के साथ हाथ थामे सीधे विकास भवन इंटरव्यू देने के लिए पहुंची। यहां विकास भवन के बाल विकास भवन में आंगनबाड़ी वर्कर की वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रखा था। यहां पहुंचकर सीधे इंटरव्यू दिया। इस दौरान पति ने कहा कि मैं हर कीमत पर अपनी पत्नी का साथ दूंगा।