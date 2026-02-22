पुलिस की पिटाई से 10वीं के छात्र का टूटा हाथ… छुटी बोर्ड परीक्षा, दर्द से पूरी रात तड़पता रहा SP ने लिया संज्ञान दो दरोगा सस्पेंड

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा जिले के किरावली क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर गंभीर सवाल उठे हैं। मिढ़ाकुर चौकी में तैनात दो उपनिरीक्षकों पर एक नाबालिग छात्र के साथ मारपीट कर उसका हाथ तोड़ने का आरोप है। प्रारंभिक जांच के बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी है।
आगरा जिले के किरावली के नानपुर गांव में 18 फरवरी की शाम दो किशोरों के बीच मामूली कहासुनी हो गई थी। बताया जा रहा है कि 15 वर्षीय करन का गांव के ही एक अन्य नाबालिग से विवाद हुआ था। घटना के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस को सूचना दी थी। उस समय चौकी पुलिस ने फोन पर समझाइश देकर मामला शांत कराने की बात कही थी और कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं की गई थी।
परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन बाद, जब करन बोर्ड परीक्षा देकर घर लौटा, तब चौकी पर तैनात दो दरोगा उसके घर पहुंचे और दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए चौकी चलने को कहा। परिवार का कहना है कि वहां पहुंचने के बाद उनसे 10 हजार रुपये की मांग की गई। रकम न देने पर छात्र को कथित रूप से बांधकर पट्टे और डंडों से पीटा गया। शाम को उसे छोड़ दिया गया, लेकिन रातभर तेज दर्द बना रहा। अगले दिन डॉक्टर को दिखाने पर उसके हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई।
घटना का सबसे गंभीर असर छात्र की पढ़ाई पर पड़ा है। वह इस समय 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहा है। हाथ टूट जाने के कारण उसके आगामी पेपर छूटने की आशंका है। जिससे उसका शैक्षणिक वर्ष प्रभावित हो सकता है। परिवार का कहना है कि बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद परेशान है।
शनिवार को परिजन शिकायत लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे। लेकिन व्यस्तता के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। मीडिया में मामला आने के बाद डीसीपी वेस्ट ने जांच के आदेश दिए। एसीपी स्तर पर की गई शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए। जिसके बाद दोनों उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छात्र का विधिवत मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। यदि मारपीट की पुष्टि होती है। तो परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
आगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग