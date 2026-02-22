पुलिस की पिटाई से 10वीं के छात्र का टूटा हाथ… छुटी बोर्ड परीक्षा, दर्द से पूरी रात तड़पता रहा SP ने लिया संज्ञान दो दरोगा सस्पेंड

परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन बाद, जब करन बोर्ड परीक्षा देकर घर लौटा, तब चौकी पर तैनात दो दरोगा उसके घर पहुंचे और दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए चौकी चलने को कहा। परिवार का कहना है कि वहां पहुंचने के बाद उनसे 10 हजार रुपये की मांग की गई। रकम न देने पर छात्र को कथित रूप से बांधकर पट्टे और डंडों से पीटा गया। शाम को उसे छोड़ दिया गया, लेकिन रातभर तेज दर्द बना रहा। अगले दिन डॉक्टर को दिखाने पर उसके हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई।