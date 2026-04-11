सुहागरात पर दुल्हन की खौफनाक शर्त: कांप गया दूल्हा, घूंघट उठाना तो दूर कमरे में रुकने की भी नहीं हुई हिम्मत

इस पूरे मामले ने आगरा क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोग शादी जैसे पवित्र रिश्ते में सामने आए इस विवाद को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तविकता क्या है और दोषियों की भूमिका किस हद तक है।