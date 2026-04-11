सुहागरात पर दुल्हन की खौफनाक शर्त: कांप गया दूल्हा, घूंघट उठाना तो दूर कमरे में रुकने की भी नहीं हुई हिम्मत

सुहागरात पर दुल्हन की खौफनाक शर्त | Image - Pinterest
Dulhan Demand 90 Lakh Agra: आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र में एक शादीशुदा दंपति की नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि शादी के अगले ही दिन नवविवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष के सामने 90 लाख रुपये नकद की मांग रख दी, जिससे पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। परिवार का कहना है कि यह मांग अचानक और अप्रत्याशित थी, जिसने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया।
परिजनों के अनुसार, जब सुहागरात की तैयारियां चल रही थीं, उसी दौरान दुल्हन ने ऐसी शर्त रख दी, जिसने सभी को हैरान कर दिया। आरोप है कि उसने संबंध बनाने से पहले 90 लाख रुपये देने की बात कही। इतनी बड़ी रकम तुरंत उपलब्ध कराना ससुराल पक्ष के लिए संभव नहीं था, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई।
स्थिति बिगड़ने के कुछ ही समय बाद, पीड़ित परिवार का कहना है कि नवविवाहिता अपने साथ शादी में मिले गहने लेकर मायके चली गई। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। परिवार का दावा है कि यह कदम अचानक लिया गया, जिससे वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए।
मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि दुल्हन के परिजन ससुराल पहुंचे और घर के बाहर से ताला लगा दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि जब पैसों की मांग पूरी नहीं हुई तो पीएनजी गैस लाइन तोड़कर आग लगाने की कोशिश की गई, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था।
इस खतरनाक स्थिति में फंसे परिवार ने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में दुल्हन और उसके परिजनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है।
इस पूरे मामले ने आगरा क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोग शादी जैसे पवित्र रिश्ते में सामने आए इस विवाद को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तविकता क्या है और दोषियों की भूमिका किस हद तक है।
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