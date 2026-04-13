आगरा में फेरी वाले का धर्म पूछा और गांव में घुसने से रोक दिया, बोला- गांव का माहौल खराब है

Agra, hawkers were prevented from entering the village.आगरा में एक फेरी वाले युवक गांव में घुसने के पहले रोक लिया गया। युवक उसका नाम पूछता है और कहता है कि इस गांव में फेरी लगाने मत आना, गांव का माहौल खराब है। वीडियो में कहता है कि इस गांव में तुम लोगों की नो एंट्री है। दोबारा दिखाई न पड़ना नहीं तो पिटाई हो जाएगी। यह वीडियो उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाला है। पुलिस ने इंस्टाग्राम में वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर दिया है। इसके खिलाफ शांति भंग कार्रवाई की गई है। मामला फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र का है।