9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

बेटे की मौत करीब है…बचा कर रखना, हत्या करने आए हमलावरों ने मां पर कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग

आगरा के कमाल खां इलाके में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने महिला जन्नत पर दिनदहाड़े फायरिंग कर दी।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Anuj Singh

Apr 09, 2026

महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग

महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग

Agra Crime News: आगरा के कमाल खां इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर दिनदहाड़े गोलीबारी हो गई। बदमाशों ने एक महिला पर जानलेवा हमला किया, लेकिन गोली चूक जाने से वह बाल-बाल बच गई। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें बदमाशों की बेखौफ हरकत साफ दिख रही है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

घटना कैसे हुई?

कमाल खां क्षेत्र में रहने वाली जन्नत का बेटा टाइगर टाइगर कैंट क्षेत्र में ऑटो चलाता है। करीब छह महीने पहले उसके बेटे का एक परिचित नरीपुरा, बारह बीघा निवासी कलुआ से विवाद हो गया था। उस समय जन्नत के बेटे ने बीच-बचाव किया था। इसी पुरानी रंजिश के चलते कलुआ बदला लेने के लिए अपने भाई राजा, कन्हैया, बेटे अमन और कुछ अन्य लोगों के साथ तैयार होकर पहुंचा। पहले उन्होंने सराय ख्वाजा क्षेत्र में जन्नत के बेटे के परिचितों पर हमला किया।

घर पर हमला और फायरिंग

इसके बाद पूरा गिरोह सीधे जन्नत के घर पहुंच गया। घर के बाहर शोर सुनकर जन्नत बाहर निकलीं। तभी कलुआ ने पिस्टल निकालकर उन पर गोली चला दी। गोली उनके बगल से निकल गई और वह बाल-बाल बच गईं। आरोपी ने इसके बाद दो और गोलियां चलाईं। दिनदहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आरोपियों ने जन्नत से पूछा कि उनका बेटा घर पर है या नहीं। जब पता चला कि बेटा घर पर नहीं है, तो उन्होंने धमकी दी कि टाइगर और उसके पति मोइनुद्दीन को बचाकर रखना, वरना जान से मार देंगे।

सीसीटीवी में कैद हुई घटना?

पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। इलाके के कुछ युवकों ने भी मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बदमाशों की बेखौफी साफ दिख रही है। परिजनों ने तुरंत 112 नंबर पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कारतूस के खोखे बरामद किए। शाहगंज थाना प्रभारी ने बताया कि जन्नत की तहरीर पर आरोपी कलुआ, राजा, कन्हैया, अमन समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है।

आरोपी का आपराधिक इतिहास

स्थानीय लोगों के अनुसार कलुआ और उसका परिवार दबंग प्रवृत्ति का है। कलुआ लॉकडाउन के समय जेल जा चुका है और करीब एक साल पहले ही जेल से छूटा है। वह बारह खंभा क्षेत्र में देसी शराब के ठेके के पास कैंटीन चलाता है। जेल से आने के बाद से वह लगातार इलाके में मारपीट और अभद्रता करता रहता है।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तलाश तेज कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान आसान हो गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

4 महीने पहले किया किडनैप, अलग-अलग होटलों में 9वीं की छात्रा के साथ किया रेप, 10 आरोपी गिरफ्तार
गोरखपुर
rape: फाइल फोटो पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Apr 2026 12:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / बेटे की मौत करीब है…बचा कर रखना, हत्या करने आए हमलावरों ने मां पर कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आगरा में मां बनी हैवान: पति से विवाद के बाद 2 साल की मासूम की हत्या, नाली में फेंका शव

फोटो सोर्स- Meta AI
आगरा

प्लास्टिक बर्तन में गरम खाना रखना गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक, अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा

आगरा का मौसम हुआ खराब: आज रात में झमाझम बारिश का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम ने बदला करवट, फोटो सोर्स- Meta AI
आगरा

ताजमहल और आगरा किला के पास 3913 अवैध निर्माण, 10 साल में न किसी को सजा मिली न जुर्माना

Taj mahal illegal construction, heritage protection india, agra fort encroachment
आगरा

LPG गैस सिलेंडर को लेकर बदले नियम, 1 जुलाई से इन उपभोक्ताओं की नहीं होगी बुकिंग, PNG होगा अनिवार्य

LPG Gas Cylinder
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.