बेटे की मौत करीब है…बचा कर रखना, हत्या करने आए हमलावरों ने मां पर कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग

इसके बाद पूरा गिरोह सीधे जन्नत के घर पहुंच गया। घर के बाहर शोर सुनकर जन्नत बाहर निकलीं। तभी कलुआ ने पिस्टल निकालकर उन पर गोली चला दी। गोली उनके बगल से निकल गई और वह बाल-बाल बच गईं। आरोपी ने इसके बाद दो और गोलियां चलाईं। दिनदहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आरोपियों ने जन्नत से पूछा कि उनका बेटा घर पर है या नहीं। जब पता चला कि बेटा घर पर नहीं है, तो उन्होंने धमकी दी कि टाइगर और उसके पति मोइनुद्दीन को बचाकर रखना, वरना जान से मार देंगे।