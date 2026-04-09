4 महीने पहले किया किडनैप, अलग-अलग होटलों में 9वीं की छात्रा के साथ किया रेप, 10 आरोपी गिरफ्तार

rape: फाइल फोटो पत्रिका
Gorakhpur Crime News: गोरखपुर के चौरीचौरा थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय कक्षा 9वीं की छात्रा के साथ रेप का गंभीर मामला सामने आया है। नवंबर 2025 में लापता हुई इस लड़की को चार महीने बाद पुलिस ने बरामद किया। जांच में पता चला कि उसके साथ कई लोगों ने अलग-अलग होटलों में जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने अब तक होटल संचालक समेत चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।
14 वर्षीय किशोरी चौरीचौरा इलाके में रहती थी और कक्षा 9वीं में पढ़ती थी। नवंबर 2025 में वह स्कूल से घर लौटते समय अचानक गायब हो गई। उसके पिता गुजरात में मजदूरी करते हैं। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने काफी खोजबीन की, लेकिन लड़की का कहीं अता-पता नहीं लगा। परेशान पिता ने चौरीचौरा पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कई महीनों तक कोई सुराग नहीं मिला।
23 मार्च 2026 को पुलिस को सफलता मिली और उन्होंने लड़की को बरामद कर लिया। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। उसके बाद पुलिस ने लड़की का कोर्ट में बयान दर्ज कराया। कोर्ट में दिए गए बयान में लड़की ने बताया कि उसके साथ 10 अलग-अलग लोगों ने कई होटलों में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसने आरोपियों के नाम भी बताए। पुलिस ने सीडीआर डेटा, मोबाइल फोन के साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई।
पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ा दीं। अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मधुवन होटल का संचालक धर्मराज यादव और तीन अन्य युवक शामिल हैं। गिरफ्तार युवकों के नाम हैं:-
इन सभी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि बाकी छह आरोपियों की भूमिका की जांच चल रही है और उन्हें भी जल्द हिरासत में लिया जा सकता है।
गोरखपुर उत्तर के एसपी ने कहा कि लड़की को बरामद करने के बाद कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराया गया। बयान के आधार पर 10 लोगों पर आरोप लगे हैं। पुलिस ने साक्ष्यों की गंभीरता से जांच की है। चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है।
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