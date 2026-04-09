4 महीने पहले किया किडनैप, अलग-अलग होटलों में 9वीं की छात्रा के साथ किया रेप, 10 आरोपी गिरफ्तार

23 मार्च 2026 को पुलिस को सफलता मिली और उन्होंने लड़की को बरामद कर लिया। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। उसके बाद पुलिस ने लड़की का कोर्ट में बयान दर्ज कराया। कोर्ट में दिए गए बयान में लड़की ने बताया कि उसके साथ 10 अलग-अलग लोगों ने कई होटलों में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसने आरोपियों के नाम भी बताए। पुलिस ने सीडीआर डेटा, मोबाइल फोन के साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई।