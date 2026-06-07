Gorakhpur News: संपूर्ण समाधान दिवस में नहीं आए 9 अफसर, कमिश्नर ने दिया वेतन रोकने का आदेश

गोरखपुर कमिश्नर अनिल ढींगरा ने ताबड़तोड़ कारवाई करते हुए सहजनवा तहसील क्षेत्र के 9 अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। ये अधिकारी कई विभागों से संबंधित हैं और सहजनवा तहसील में आयोजित समाधान दिवस में अनुपस्थित थे। बता दें कि DIG एस चनप्पा के साथ कमिश्नर समाधान दिवस का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान अफसरों को नदारत देखकर उन्होंने कार्रवाई की है।