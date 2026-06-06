गोरखपुर में दो युवक नदी में डूबे: रीलबाजी की खुमारी ने ली जान, पुलिस ने बरामद किए शव

जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची पुलिस और NDRF की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कुछ देर बार एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान सहजनवां थाना अंतर्गत जगदीशपुर गाही के रहने वाले शिवम कुमार पुत्र संजीव कुमार के रूप में हुई है। जबकि नदी में डूबे दूसरे युवक की तलाश काफी देर तक की गई। थोड़ी ही देर में उसका भी शव बरामद हुआ। उसकी पहचान थाना सहजनवा जगदीशपुर गई के रहने वाले गोलू कुमार पुत्र रामदीन के रुप में हुई है। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में ले लिया है।